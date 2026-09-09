Πολιτική

Αμάλ Κλούνεϊ και Κωνσταντίνος Τασούλας συναντιώνται 12 χρόνια μετά – Ο καλός σκοπός για τον οποίο έρχεται στην Ελλάδα η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αμάλ Κλούνεϊ επισκέπτεται την χώρα μας - Είχε αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κλούνεϊ
Ο Τζορτζ Κλούνει και η Αμάλ Κλούνεϊ στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Βενετίας πριν από λίγες ημέρες / REUTERS/Yves Herman
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Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί αύριο (10/09/26) η Βρετανίδα δικηγόρος και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ.

Η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα από το απόγευμα της Τρίτης (08/09/26), περισσότερα από 10 χρόνια μετά την τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ με καταγωγή από τον Λίβανο θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 12 το μεσημέρι με τον οποίο η σχέση τους πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω όταν η Αμάλ Κλούνεϊ) ήρθε στην Ελλάδα με τη νομική ομάδα της ομάδα προκειμένου να συμβουλεύσει τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Κώντσαντίνο Τασούλα για τα γλυπτά του Παρθενώνα και τις προσπάθειες επαναπατρισμού τους. Μάλιστα είχαν γευματίσει μαζί στο Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου.

Η συνάντηση θα γίνει στο προεδρικό. Η κα Κλούνεϊ είναι προσκεκλημένη της νέας πρέσβειρας της Ουνέσκο της Κωνστάντζας Σμπώκου Κωνσταντακόπουλου. Στις 18:00 μάλιστα θα έχουν μία συζήτηση δυο τους στο ναό του Ολυμπίου Διός  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει δείπνο στο μουσείο της Ακρόπολης όπου τα έσοδα θα δοθούν για την Ουνέσκο.

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Από την επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ το 2014 στο Μουσείο της Ακρόπολης (EUROKINISSI)

Δυο ώρες αργότερα, ο κ. Τασούλας θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

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