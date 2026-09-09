Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς για δηλώσεις Γιώργου Φλωρίδη: «Δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να παίζουν με εθνικά θέματα»

Ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ δήλωσε πως: «Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι»
Ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μιλάει στην παρουσίαση του προγράμματος για το ιδιωτικό χρέος σε ειδική εκδήλωση με θέμα: «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», Αθήνα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο Κώστας Τσουκαλάς / ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, «θα γίνει ντου από απέναντι».

Ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ, σημείωσε πως: «Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα καίριο δίλημμα: μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί» και πρόσθεσε πως: «Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι».

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μας ενημέρωσε από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης ότι είμαστε “σε εθνική διακινδύνευση” και αν δεν υπάρχει το βράδυ των εκλογών αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, “θα κάνουν ντου οι απέναντι” μιλώντας ευθέως για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολισθαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Τώρα απειλεί τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε τουρκική επιβουλή. Ο κατήφορος της κυβέρνησης είναι χωρίς τέλος».

Τέλος, κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι «είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική». «Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν επιτρέπεται οι Υπουργοί σας να παίζουν με τα εθνικά θέματα. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό σας συμφέρον. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα».

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