Αύξηση της νόμιμης μετανάστευσης μετά τον νέο νόμο – Στις 64.095 οι εγκρίσεις μετακλήσεων το πρώτο οκτάμηνο

Ανοδικά κινείται η νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα το 2026, με τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου να καταγράφουν αισθητή αύξηση στις εγκρίσεις μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικονομίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση των νόμιμων οδών εισόδου στη χώρα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία από πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι εγκρίσεις μετακλήσεων ανήλθαν σε 64.095, έναντι 44.434 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για αύξηση κατά 19.661 εγκρίσεις ή περίπου 44,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά την εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, όπου οι ανάγκες για εργατικά χέρια παραμένουν αυξημένες, ενώ μετακλήσεις πραγματοποιούνται και για άλλους κλάδους της οικονομίας στους οποίους καταγράφονται ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Υπουργείου, με την εφαρμογή του νέου νόμου μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση αδειών διαμονής.

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Την ίδια στιγμή, το απόθεμα των εκκρεμών αιτήσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου περιορίστηκε κατά 46,85%, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημαντική μείωση των εκκρεμοτήτων στις σχετικές διαδικασίες.

Η αύξηση αυτή αφορά αποκλειστικά τη νόμιμη μετανάστευση, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 καταργήθηκε η δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών μέσω της συμπλήρωσης επταετούς παραμονής στη χώρα. Πλέον, δεν προβλέπεται νομοθετικά τρόπος νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Έτσι, η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης εξελίσσεται παράλληλα με την αυστηρή πολιτική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Τα στοιχεία, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή αυστηρής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μπορεί να συνδυάζεται με τη διεύρυνση των νόμιμων οδών μετανάστευσης.

Η διαδικασία συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, καθώς οι μετακλήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο κλάδους στους οποίους υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό.

Η αύξηση των εγκρίσεων μετακλήσεων αποδίδεται στις παρεμβάσεις του νόμου που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026 για τη νόμιμη μετανάστευση, καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των διμερών συμφωνιών της Ελλάδας με τρίτες χώρες.

Με βάση τα στοιχεία των πηγών του Υπουργείου, η εικόνα του πρώτου οκταμήνου του 2026 δείχνει, συνεπώς, ενίσχυση της νόμιμης εργασιακής μετανάστευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το θεσμικό πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση έχει γίνει αυστηρότερο.