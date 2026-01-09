Πολιτική

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κάνει «άνοιγμα» στη Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να μιλήσω μαζί της για να φτιαχτεί αντικυβερνητικό μέτωπο»

Ωστόσο, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος συμπορεύεται με το Κίνημα Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Την προθυμία του να συζητήσει με τη Μαρία Καρυστιανού στο πλαίσιο δημιουργίας ενός αντικυβερνητικού μετώπου προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση, εξέφρασε o ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, αργά το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026).

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν έχει επικοινωνία με τη Μαρία Καρυστιανού, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε «ποτέ και με κανέναν».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η πολιτική κίνησή της «είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάρει τη μορφή και κόμματος και κινήματος, με την έννοια δηλαδή πως ό,τι ζητάμε – πόσo μάλλον και αυτό το θέμα των Τεμπών, τη Δικαιοσύνη – είναι πολιτικό θέμα».

«Άρα λοιπόν, το ότι πήγε στη συνέχεια το κίνημα αυτό διά της προέδρου του, στη δημιουργία ενός κόμματος είναι μία φυσιολογική πολιτική εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να συζητήσουμε και με την κ. Καρυστιανού», ευχήθηκε ο κ. Αυλωνίτης.

 

Στην ίδια συνέντευξη, και κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση της αντιπροέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρας Τζάκρη, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει ένα μεγάλο αντικυβερνητικό μέτωπο για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αφού τόνισε ότι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «δεν μπορεί να λες ότι είμαι μόνος μου», ο κ. Αυλωνίτης επεσήμανε την ανάγκη «όλοι μαζί να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας» για «να βρούμε την κοινή συνισταμένη».

Πολιτική
