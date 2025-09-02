Συμβαίνει τώρα:
Ο Αλέξης Τσίπρας θα καθορίσει την ατζέντα της ΔΕΘ: Η πιθανή επιστροφή του απασχολεί την κυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός θα καταθέσει στη ΔΕΘ προτάσεις που θα έχουν να κάνουν με το μέλλον της οικονομικής πορείας της χώρας
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / EUROKINISSI
Ελένη Καλογεροπούλου

Κομβικός μήνας για το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος του 2026 καθώς πολλοί πιστεύουν ότι τότε θα κάνει τις πρώτες κινήσεις προκειμένου να δείξει ότι επανέρχεται στην πολιτική ζωή.

Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, ούτε να παρουσιάσει την στενή ομάδα των συνεργατών του. Αυτό που θα κάνει είναι να ξεκαθαρίσει στην κοινή γνώμη ότι βγαίνει από το ασφαλές περιβάλλον του Ινστιτούτου του και πέφτει στην μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα και όχι με τοξικότητα.

Χθες (01/09/2025) πάντως τρείς υπουργοί της κυβέρνησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης για ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με δηλώσεις τους επανήλθαν στο θέμα Τσίπρα δείχνοντας ότι προφανώς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η επάνοδος του πρώην πρωθυπουργού είναι ένα θέμα που την απασχολεί.

Οι τοποθετήσεις αυτές σχετίζονται με το γεγονός ότι μία μέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος αναμένεται να επιτεθεί με επιχειρήματα στον πρωθυπουργό και την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει.

Στην πραγματικότητα ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να καθορίσει την ατζέντα της ΔΕΘ από την στιγμή που θα καταθέσει και προτάσεις που θα έχουν να κάνουν με το μέλλον της οικονομικής πορείας της χώρας.

Το στυλ των επιθέσεων που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός διαφέρει αναλόγως το πρόσωπο που τον στοχοποιεί. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά , θα μπορούσε να φτάσει NBA αλλά έφτασε Άνω Ραχούλα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης εμφανίστηκε πιο επιθετικός λέγοντας ότι είναι «κίνηση απελπισίας η επιστροφή Τσίπρα. Ασυζητητί τον υποστηρίζει η διαπλοκή». Από την πλευρά του για όγδοη μέρα ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει να μπει σε συζήτηση με τα κυβερνητικά στελέχη. Καθημερινά μόνο ανεβάζει στο προφίλ του στα social media, αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τις απόψεις με την οικονομία.

Χθες για παράδειγμα ανέβασε την άποψη που είχε εκφράσει σε ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη τον Ιούνιο όπου ανέφερε ότι «Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα».

