Πολιτική

Ο Ανδρέας Λοβέρδος απαντάει για πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του: «Δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

«Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός
Ανδρέας Λοβέρδος
Ανδρέας Λοβέρδος / EUROKINISSI

Για την σύλληψη του γιου του μετά από αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία μίλησε για πρώτη φορά το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφερόμενος στην σύλληψη του γιου του στη Νέα Ερυθραία τόνισε μεταξύ άλλων πως «το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Όπως τόνισε «έχω δυο γιους, αυτός είναι ο μικρότερος. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο και μας συμπεριφέρεται το ίδιο. Τελεία και παύλα.

Δεν έχω δει τη δικογραφία. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη.

Δεν έχει η δικογραφία δήλωση του γιου μου στους αστυνομικούς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ».

Το θέμα απασχόλησε πρωινές εκπομπές και βραδυνές και δελτία ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκη Κεραμέως: Τα νέα δεδομένα μετά την κοινωνική συμφωνία – Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις
Σχετικά με το πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία, η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στις αρχές του 2026 έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και ανοίγει ο δρόμος για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των ΗΠΑ»
«Με την γεμάτη τόλμη κυβέρνηση του Τραμπ οι σχέσεις ολοένα και βελτιώνονται, μαζί ΗΠΑ - Ελλάδα επεκτείνουν τις σχέσεις τους σε επίπεδο Άμυνας και Οικονομίας, ενώ Προωθούμε την Ελλάδα ως hub ενέργειας» λέει η πρέσβης των ΗΠΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 6
Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στις αβάσιμες κατηγορίες για λογοκλοπή στο βιβλίο του «Ρώμη» - «Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι αυτοί που μας βρίζουν»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέβαλε ήδη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στον λογαριασμό στο X που έκανε αυτή την κατηγορία
Άδωνις Γεωργιάδης 7
Newsit logo
Newsit logo