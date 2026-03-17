Ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσα από τα μάτια των παιδιών του: Μια εκδήλωση μνήμης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ

Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου θα μοιραστούν ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους
Ένα ταξίδι στο χρόνο με πρωταγωνιστή τον πατέρα τους, Ανδρέα Παπανδρέου, θα κάνουν την Κυριακή (22.03.2026) στις 18:00 ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου. 

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνειτο Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Θα είναι ένα ένα ταξίδι στον χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.

«Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του.

Οι δυο συνομιλητές, θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Θα αναφερθούν δε, εκτενώς, στις αξίες και τις πεποιθήσεις που μοιράστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την οικογένειά του, καθώς και στον αντίκτυπο αυτών στην πολιτική του καριέρα και την κληρονομιά του στην ελληνική κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Η εκδήλωση θα γίνει στο κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», Κρήτης και Θεμιστοκλέους, Αγία Βαρβάρα.

