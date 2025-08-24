Πολιτική

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του» – Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΝΔ

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Συλλυπητήρια νακοίνωση για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών σήμερα Κυριακή (24.8.25), εξέδωσε η ΝΔ.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, που αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα προβλήματα με την υγεία του, είχε διατελέσει βουλευτής Α΄Αθηνών με τη ΝΔ από το 2004 έως το 2007, νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα», τονίζεται στην ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

