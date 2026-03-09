Πολιτική

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Σούδα – Τον υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας, με ελικόπτερο μεταβαίνει στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας υποδέχθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) μετέβη στην Πάφο της Κύπρου για τριμερή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιστρέφοντας από την Κύπρο προς τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε μια στάση στην Κρήτη, καθώς θα επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας υποδέχεται στην 115 Πτέρυγα Μάχης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος μετέβη στην Κρήτη για να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

 

 

 

Με γαλλικό ελικόπτερο ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ» το οποίο πλέει βόρεια της Κρήτης, συνοδευόμενο από τρία γαλλικά, ένα ισπανικό, ένα ολλανδικό και πιθανότατα και ένα ιταλικά.

Η ναυτική δύναμη αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο αύριο Τρίτη.

