Μητσοτάκης και Μακρόν από την Πάφο: Η Κύπρος δεν είναι μόνη, η ασφάλειά της είναι ευρωπαϊκή υπόθεση

Με σαφείς αναφορές στην ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας της Κύπρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλαν τη Δευτέρα (09.03.2026) ισχυρό μήνυμα στήριξης προς τη Λευκωσία, κατά τις κοινές δηλώσεις τους με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την τριμερή συνάντηση στην Πάφο. «Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ο κ. Μακρόν υπογράμμισε ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης», δίνοντας έμφαση στον αδιάρρηκτο δεσμό Αθήνας και Λευκωσίας. Απευθυνόμενος στον κυπριακό ελληνισμό, υιοθέτησε υψηλούς τόνους, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα στεκόταν στο πλευρό της Κύπρου ακόμη και μόνη της. «Αδέρφια μου, βρίσκομαι εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Ευρώπη εκφράζουν πλέον την αλληλεγγύη τους με έργα και όχι μόνο με λόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως η ασφάλεια της Κύπρου τέθηκε ως εθνική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, γεγονός που αποδείχθηκε από την άμεση παρουσία των ελληνικών φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων» αλλά και των μαχητικών F-16. «Από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο που μας συνδέουν οι πιο ισχυροί εθνικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για όλη την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρών της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την άμεση κινητοποίηση της Γαλλίας, ενώ αναφέρθηκε και στη συνδρομή της Ιταλίας και της Ισπανίας, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση αυτή αποτυπώνει στην πράξη τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι η παρουσία των δυνάμεων είναι αμιγώς αμυντική και αποσκοπεί στην προστασία ενός κράτους-μέλους που απειλείται, χωρίς να συνιστά εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας. Επεσήμανε δε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χριστοδουλίδης: Μας συγκίνησαν η παρουσία των F-16 και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε πάρει πρώτος το λόγο, χαρακτήρισε την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμανουέλ Μακρόν στην Πάφο κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για την Κύπρο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαρίστησε την Αθήνα και το Παρίσι για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι συλλογική ευθύνη και ευρωπαϊκή υπόθεση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων». Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Γαλλία για την αποστολή φρεγάτας και αντιαεροπορικού συστήματος, κάνοντας λόγο για έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Παρισιού – Λευκωσίας.

«Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή σας, καθώς και για το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης» είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των μαχητικών F-16 και των φρεγατών Ψαρά και Κίμων στην Κύπρο συγκίνησαν όλους μας», δήλωσε αμέσως μετά απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς και ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα, δεσμούς και αισθήματα αντιληπτά από κάθε Έλληνα και κάθε Κύπριο» πρόσθεσε.

«Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα.

Ο Κύπριος πρόεδρος επέμεινε δε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή υπενθυμίζουν πως ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, είτε μέσω της ενεργειακής ασφάλειας είτε μέσω των μεταναστευτικών ροών είτε μέσω της συνολικής γεωπολιτικής σταθερότητας. Τόνισε, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εμπλακεί πιο ενεργά στην περιοχή. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Λευκωσία δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος, εδώ και 52 χρόνια. Είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι’ αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» επεσήμανε Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε». Σημείωσε δε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με drones μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Είπε επίσης ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.