Ο Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο για τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 22 ή τις 23 Απριλίου, όταν και θα μπουν οι σχετικές υπογραφές για την ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί στα τέλη Απριλίου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για την υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 22 ή τις 23 Απριλίου, όταν και θα μπουν οι σχετικές υπογραφές για την ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Παράλληλα, να προστεθεί ένα ένα παράρτημα ή ένα ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης (MoU), το οποίο θα αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας σε επίπεδο καινοτομίας. Η συνεργασία στο συγκεκριμένο σκέλος θα αφορά τους φορείς αμυντικής καινοτομίας.

Από την ελληνική πλευρά θα είναι συμβαλλόμενο το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και από τη γαλλική το AID (Agence de l’innovation de défense), που ούτως ή άλλως αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν για να δημιουργηθεί το ΕΛΚΑΚ.

Δεδομένου ότι απομένουν ακόμη δύο μήνες μέχρι τις τελικές υπογραφές, η ελληνική πλευρά κάνει προσπάθειες προκειμένου η νέα συμφωνία να είναι περισσότερο δεσμευτική.

Υπενθυμίζεται ότι η αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αποτέλεσε ένα κείμενο ισχυρής δέσμευσης από την πλευρά της Γαλλικής Δημοκρατίας σε μια φάση πολύ υψηλών εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ετέθη σε ισχύ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

