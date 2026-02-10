Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε «άνω κάτω» το Μαξίμου για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών: Αλληλοκατηγορίες και επιθέσεις

Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και Ευάγγελος Βενιζέλος για το άρθρο 86 του Συντάγματος, με αλληλοκατηγορίες για τις προβλέψεις που ισχύουν σήμερα για το ακαταδίωκτο υπουργών και υφυπουργών. Ένα θέμα που αγγίζει ιδιαίτερα το κοινό περί δικαίου αίσθημα, με τους πολίτες, όπως καταγράφουν δημοσκοπήσεις, να ζητούν την κατάργηση του.

Αφορμή για την «ψυχροπολεμική» σχέση του Μαξίμου με τον πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Συνταγματολόγο, Ευ. Βενιζέλο, στάθηκε άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής», στο οποίο κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι καταστρατήγησε το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών. Και ενόψει της εκκίνησης της διαδικασίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωνε ότι «θα ήταν επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί η αναθεώρηση σε μία παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «κατηγορώ» της κυβέρνησης

Έντονη ήταν η αντίδραση της Κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να απορρίπτει τα περί «συνταγματικού λαϊκισμού» και στον αντίποδα να κατηγορεί τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι ως εισηγητής στην Αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, εισήγαγε προβλέψεις που βάζουν εμπόδια στη δίωξη υπουργών και υφυπουργών για πράξεις τους ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Τι προσετέθη στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος; Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί»… Τι είναι το αμελλητί; Μόλις πέσει η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι βάση αυτής της διάταξης, η Δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε προκαταρκτική έρευνα και να αποφασίσει στο τέλος η Βουλή, για το αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη για τους υπουργούς της κυβέρνησης της ΝΔ Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή για άλλα μέλη της κυβέρνησης για την υπόθεση των Τεμπών.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι στο Σύνταγμα του 2001 εισηγήθηκε αλλαγή στην πρόβλεψη για την αποσβεστική προθεσμία για την ποινική δίωξη υπουργών στο άρθρο 86. Συγκριμένα το 2001 ορίστηκε ότι η Βουλή μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα για ποινική δίωξη, μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να είμαστε δίκαιοι ήταν μέχρι τον πρώτο χρόνο μετά τις εκλογές, δηλαδή την πρώτη Σύνοδο της Βουλής και πήγε στη δεύτερη Σύνοδο της Βουλής, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια μετά τις εκλογές στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε στο Σύνταγμα. Προσετέθη!» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Είναι οξύμωρο να κατηγορεί την κυβέρνηση ο Ευ. Βενιζέλος»

«Είναι λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την Κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86 και που επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας Υπουργός και Υφυπουργός» δήλωσε δεικτικά ο Π. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2006, ως βουλευτής, να μαζέψει τις απαραίτητες 50 υπογραφές για την αλλαγή του άρθρου 86. Ανεπιτυχώς όμως, γιατί τελικά υπέγραψαν μόλις 8 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Η παρομοίωση τη ΝΔ με δολοφόνο

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος απάντησε σε εξίσου δεικτικό ύφος, τονίζοντας ότι η ΝΔ είχε την ευκαιρία στην Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019 «να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει».

«Είναι σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ» δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300» πρόσθεσε.

Ευ. Βενιζέλος: «Να ελεγχθεί η κυβέρνηση στην επόμενη βουλευτική περίοδο»

Ο Ευ. Βενιζέλος, στη χθεσινή εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», του think tank που αποτελεί πρωτοβουλία του, επέμεινε ότι η κυβέρνηση συγκάλυψε τις ευθύνες των Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, και εξέφρασε τη θέση ότι θα πρέπει στην επόμενη βουλευτική περίοδο να ερευνηθούν οι ευθύνες της.

«Τώρα (η κυβέρνηση) δηλώνει έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί… Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει» δήλωσε ο Βενιζέλος, τονίζοντας: «Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης».

Αυτή η ανταλλαγή δηλώσεων αποτυπώνει το πολιτικό και ψυχικό χάσμα που χωρίζει πλέον την κυβέρνηση και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος κατά την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκης διατηρούσε καλές επαφές με τον πρωθυπουργό.

Μαξίμου προς Χαριλάου Τρικούπη

Με αφορμή τις δηλώσεις Βενιζέλου, το Μαξίμου «σεντράρει» και το ΠΑΣΟΚ, καλώντας το να στηρίξει την αλλαγή του άρθρου 86, ώστε η δίωξη ή μη μελών της κυβέρνησης να μην είναι αποτέλεσμα πολιτικών συσχετισμών.

«Αμ’ έπος αμ’ έργον. Εδώ είναι η επόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση για να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και των κομμάτων, η δίωξη ή μη ενός διατελέσαντος Υπουργού ή Υφυπουργού» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, με την Χαριλάου Τρικούπη να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει τα άρθρα που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική και όχι στην παρούσα που είναι προτείνουσα, για να μην έχει την ευκαιρία η όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, να διαμορφώσει τη διάταξη όπως επιθυμεί, καθώς σε εκείνη την περίπτωση θα αρκούν 151 ψήφοι από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η πρόταση της ΝΔ για την αλλαγή του άρθρου 86

Η πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 86, στη συζήτηση που θα ξεκινήσει την άνοιξη για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, προβλέπει αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών και ουσιαστικά η διερεύνηση των τυχόν αδικημάτων μελών της κυβέρνησης να περάσει από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη.

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ. «Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα; Το βασικό πρόβλημα είναι η ίδια η λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής. Δεν μπορεί να έχουμε την απαίτηση από τη Βουλή να κάνει τη δουλειά που θα έκανε ένας εισαγγελέας, και ειδικά όταν σε αυτό μπαίνουν και κομματικές παράμετροι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει: «η άποψή μου είναι σαφής, η δίωξη δεν μπορεί να ασκείται από τη Βουλή, από μία προανακριτική επιτροπή, πρέπει να ασκείται από εισαγγελείς. Πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, μπορεί να υπάρχει ένας ρόλος για τη Βουλή, αλλά δεν μπορεί η Βουλή να κάνει προανάκριση και τελικά να είναι αυτή η οποία τεκμηριώνει την άσκηση δίωξης».