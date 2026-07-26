Κώστας Τσουκαλάς: «Αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης»

Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της Κυβέρνησης με νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά την κυριακάτικη ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα νέα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιπλέον σημειώνει ότι «πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής – αποδείχτηκε τελικά ότι τα διυλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνιστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία».

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Ολόκληρη η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων.

Πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής – αποδείχτηκε τελικά ότι τα διυλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνιστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία.

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Όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- , η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για «λεφτόδεντρα».

Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης έρχεται στα λόγια μας.

Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε: Πόθεν έσχες τα χρήματα για τη μείωση; Μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις;

Ο Πρωθυπουργός αρέσκεται συχνά να εμφανίζει εαυτόν ως υπεύθυνο και σε «πόλεμο» με τον «λαϊκισμό».

Είναι ο ίδιος όμως που τον υπηρετεί με συνέπεια. Γιατί οι ευκαιριακές εντυπώσεις και τα λόγια του αέρα είναι που μετρούν για το «επιτελικό» κράτος.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής υποκρισίας υπάρχει από τις βαρύγδουπες δηλώσεις ότι τα τρένα απέκτησαν σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS),το οποίο όμως απέκρυπταν ότι ΔΕΝ λειτουργεί στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη;

Κι όμως, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολιτικής υποκρισίας.

Η κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ως μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ενώ στην πραγματικότητα βαφτίζει ως «νέα πολιτική» δαπάνες που θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως.

Τα 23 δισ. ευρώ, που ανακοινώσατε για το 2026-2030 αφορούν ουσιαστικά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν είναι νέα χρήματα. Είναι πόροι που το κράτος οφείλει έτσι κι αλλιώς να διαθέσει.

Πρόκειται για μια επικοινωνιακή άσκηση που επιχειρεί να κρύψει το πραγματικό πρόβλημα: ότι, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη βασική αναπτυξιακή της ώθηση, χωρίς να υπάρχει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Δεν απαντάτε, όμως, κύριε Μητσοτάκη σε κρίσιμα ερωτήματα.

Ερωτούμε λοιπόν:

Αξιολόγηση του ΕΠΑ 2021-2025: Ποια είναι ακριβώς τα μετρήσιμα αποτελέσματα του έως τώρα έργου της κυβέρνησης όπως είπε ο αν. υπουργός Οικονομικών κ. Παπαθανάσης;

Πως διατέθηκαν τα κονδύλια του ΕΠΑ 2021- 2026; Πόσα δόθηκαν για μελέτες, για έργα υποδομής; Για αποζημιώσεις;

Πώς οδηγήθηκε η κυβέρνηση στην αύξηση του νέου ΕΠΑ 2026-2030 στα 23 δισ; Αποτυπώνει πραγματικές ανάγκες που έχουν προκύψει από διαβούλευση ή είναι ένα ακόμη προεκλογικό πυροτέχνημα; Πώς αυτές οι ανάγκες έχουν ποσοτικοποιηθεί;

Πως υπηρετείται η περιφερειακή σύγκλιση και αυτονομία με το νέο ΕΠΑ, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό προορίζεται για την Αττική; Θα συμμετέχει η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Τον νόμο Τσίπρα -Κατρούγκαλου, κύριε Πρωθυπουργέ , όπως τον αποκαλείτε, τον εφαρμόσατε πιο πιστά και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πλέον είναι νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου – Μητσοτάκη. Εσείς δεν εκδώσατε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη αντί για δύο; Εσείς ως κυβέρνηση δεν υπερασπιστήκατε το νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ όταν αντιδικήσατε με τους συλλόγους των συνταξιούχων χηρείας που είχαν προσφύγει κατά της εγκυκλίου της κυβέρνησης σας που εξειδίκευε τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου;

Με τα υπόλοιπα τμήματα του νόμου Κατρούγκαλου τι γίνεται; Πότε θα ασχοληθείτε; Θα πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι τη Δευτέρα Παρουσία; Τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, το κομμένο ΕΚΑΣ, τα κουτσουρεμένα εφάπαξ , τα συρρικνωμένα μερίσματα , οι περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις , τα αυξημένα όρια ηλικίας στους γονείς ανάπηρων τέκνων δεν τα βλέπετε; Δεν ξέρατε πόσο κοστίζουν όταν δεσμευόσασταν για την άμεση κατάργηση του; Εσείς δεν παρακινούσατε του συνταξιούχους να μην κάνουν προσφυγές για τα αναδρομικά στο ενδεκάμηνο 2015-2016 και μετά τους ξεχάσατε; Η βιωμένη εμπειρία των συνταξιούχων από την κυβέρνηση σας έχει μόνο ένα τίτλο: Εξαπάτηση. Όμως σήμερα γνωρίζουν».