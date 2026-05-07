Πολιτική

Βουλή: Τέλος Μαΐου η συζήτηση για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης την ερχόμενη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών
Η συζήτηση στη Βουλή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τέλος Μαΐου η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της Βουλής για τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αμέσως μετά, θα προγραμματιστεί η συζήτηση στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. 

Ο προγραμματισμός αυτός ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνη σήμερα στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Επίσης, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι απέστειλε επιστολές και στους 297 βουλευτές ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 11 Μαΐου θα δοθούν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών καθώς και των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Βουλής.

Την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου σε μια ειδική συνεδρίαση θα απευθυνθεί στην Βουλή των Ελλήνων από το βήμα της Ολομέλειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
116
100
96
81
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γιάνης Βαρουφάκης: Έκανα 3ωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον Γερμανό πρέσβη, είχε νοοτροπία κατακτητή – Ο Τσίπρας χαριεντιζόταν με τον ανόητο Ντάισελμπλουμ
Δεν συγχωρεί, όπως είπε, τον Αλέξη Τσίπρα επειδή χαριεντίζονταν στο Μαξίμου με τον Ντάισελμπλουμ μετά το μνημόνιο
Ο Γιάνης Βαρουφάκης
Σε τροχιά εκλογών το ΠΑΣΟΚ: Πώς «κάηκε» η επιστροφή της Τζάκρη – Η τετραήμερη εργασία και η διεύρυνση
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια υποδέχθηκαν όλοι στην συνεδρίαση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, η οποία πάντως, εξηγήθηκε ότι αφορά σε επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων
O Νίκος Ανδρουλάκης 8
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ: Οι «ανησυχούντες» ομιλητές, η «κόκκινη γραμμή» του Μαξίμου και η Συνταγματική Αναθεώρηση
Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην τοποθέτηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι ισορροπητική και θα εκφράζει και τους βουλευτές και το Μέγαρο Μαξίμου
Κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας
Newsit logo
Newsit logo