Βουλή: Τέλος Μαΐου η συζήτηση για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Τέλος Μαΐου η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Ολομέλεια της Βουλής για τις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αμέσως μετά, θα προγραμματιστεί η συζήτηση στη Βουλή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο προγραμματισμός αυτός ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνη σήμερα στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Επίσης, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι απέστειλε επιστολές και στους 297 βουλευτές ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 11 Μαΐου θα δοθούν στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών καθώς και των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Βουλής.

Την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου σε μια ειδική συνεδρίαση θα απευθυνθεί στην Βουλή των Ελλήνων από το βήμα της Ολομέλειας.