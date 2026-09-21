Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το Λεκανοπέδιο Αττικής και οι νέες «μεταγραφές»

Μπορεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από τις διακοπές να μην ήταν αυτό ακριβώς που περίμεναν στο ΠΑΣΟΚ, ξέρουν όμως ότι το κλίμα που οι ίδιοι εισέπραξαν γυρίζοντας τέσσερις περιφέρειες μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, την Κρήτη με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη και τρεις ακόμα στην Βόρεια Ελλάδα με αφορμή τη ΔΕΘ, μπορεί να εξαργυρωθεί -και δημοσκοπικά, κυρίως όμως- εκλογικά και είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Μόνο τυχαία δεν ήταν η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη την Πέμπτη, μια ημέρα μετά την «αστοχία» του Απόστολου Πάνα υπέρ της δυνατότητας συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ, να καλέσει τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να επιδεικνύουν μεγαλύτερη προσοχή. Στόχος του ήταν να μην χαθεί το momentum που δημιούργησε η επιτυχημένη εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη και η εξίσου επιτυχημένη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τα «λάθη», ξορκίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη και την πιθανότητα «κοιλιάς» στην κούρσα που ξεκίνησε τόσο καλά, κατά την άποψή τους, αν κρίνουν από όσα εισέπραξαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

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Σχέδιο για το Λεκανοπέδιο

Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν μπροστά και σκοπεύουν να δουλέψουν σκληρά, τόσο στην περιφέρεια, όσο κυρίως όμως στα αστικά κέντρα, και δη το Λεκανοπέδιο Αττικής, για το οποίο έχει εκπονηθεί ιδιαίτερο σχέδιο, λόγω των χαμηλών ποσοστών του κόμματος σε αυτά. Την ίδια ώρα ετοιμάζεται νέα επικοινωνιακή καμπάνια, στα social media. Τόσο αυτή, όσο και κάθε προσπάθεια επιμέρους προβολής των θέσεων του κόμματος, όπως το τελευταίο βίντεο για το Στεγαστικό, θα τίθενται πια υπό την ευρύχωρη ομπρέλα του συνθήματος του κόμματος που λανσαρίστηκε στη ΔΕΘ, «Μία χώρα να μας χωρά».

Στόχος είναι ο κάθε πολίτης, σε όποιο σημείο της χώρας και αν βρίσκεται, με ό,τι και αν ασχολείται, σε όποια κοινωνική ομάδα και αν ανήκει, από τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ως τον δανειολήπτη που αναζητά μία δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας και από τον αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής του να εκτοξεύεται ως τον ασθενή που πρέπει συχνά να πληρώσει υπέρογκα ποσά στην ιδιωτική υγεία για να θεραπευτεί, να δει τον εαυτό του και τη λύση στο πρόβλημά του στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν και όταν αυτό γίνει, τότε ο στόχος θα έχει επιτευχθεί και η πολιτική αλλαγή θα είναι ορατή μέσα από τις κάλπες.

Πρόταση νόμου για το Ιδιωτικό Χρέος

Μέχρι τότε, στην προσπάθειά τους να δείξουν πόσο έτοιμοι είναι να κυβερνήσουν, χαιρετίζουν τη διαδικασία κοστολόγησης των κομματικών προγραμμάτων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σημειώνοντας πάντως με νόημα ότι πέραν από το κόστος κάθε μέτρου, θα πρέπει να αξιολογηθεί και το αποτύπωμά του στην οικονομία και την κοινωνία. Ήτοι, να καταγραφούν τα έσοδα που θα φέρει αυτό στο κράτος, αλλά και η προσφορά του προς τους πολίτες. Στο μεταξύ, δε, στο ΠΑΣΟΚ ξεκινούν να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις νόμου πια, με αυτή για το Ιδιωτικό Χρέος να αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες, στα τέλη Σεπτέμβρη.

Διεύρυνση

Την ίδια ώρα, μετά την Ολυμπία Τελιγιορίδου, τον Λευτέρη Αβραμάκη και εσχάτως τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, στο ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά παραμερίζουν τη διαδικασία διεύρυνσης. Αντίθετα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και άλλες «μεταγραφές» προς τα «πράσινα ψηφοδέλτια», με αυτή του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη να θεωρείται η πλέον βέβαιη, μετά και από την εμφάνισή του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Αντιστοίχως, συνεχίζονται οι επαφές με τη Νίνα Κασιμάτη, προκειμένου να επιστρέψει και εκείνη στα ‘πράσινα ψηφοδέλτια’, ενώ εξίσου πιθανή θεωρείται η ευόδωση και του φλερτ με την Μυρτώ Κοροβέση. Την ίδια ώρα, η ενθουσιώδης ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές του μήνα, αναζωπυρώνει τη συζήτηση και για ένα δικό της “come back” στο ΠΑΣΟΚ, αν και παραμένει σκόπελος η νέα διάταξη του καταστατικού του κόμματος περί θητειών.