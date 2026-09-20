Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέψεις σε Nvidia και Tesla – Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα γεμάτο πρόγραμμα στο Σαν Φρανσίσκο. Η επίσκεψη περιλαμβάνει επαφές με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και ομιλίες και συναντήσεις.

Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί το πρωί, τοπική ώρα, στην έδρα της Nvidia και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την έδρα της Tesla.

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Στις 18:30 θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Τρίτη, όταν στις 8:30 το πρωί ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie.

Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ.