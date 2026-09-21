Σε συναγερμό Ελλάδα και Ευρώπη για την ενεργειακή «καταιγίδα»: Το αίτημα της Αθήνας, τα αγκάθια και στη μέση ο ΕΦΚ

Η ενεργειακή «καταιγίδα» που προμηνύεται για τον χειμώνα θέτει Ελλάδα και Ευρώπη σε «συναγερμό», με το ζητούμενο να είναι να υπάρξουν δράσεις για την αναχαίτιση της όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει, στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου, το αίτημα να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για παραπάνω μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, ώστε να δοθούν περιθώρια στα κράτη – μέλη να αυξήσουν το ποσό που θα κατευθύνουν σε παρεμβάσεις στήριξης για την ενέργεια. Σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην τεθεί σε κίνδυνο ούτε ο εθνικός προϋπολογισμός της χώρας, ούτε η δημοσιονομική ισορροπία της.

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Ταυτόχρονα δεν θα χρειαστεί η κυβέρνηση να πάρει πίσω μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει για ευάλωτους -οικονομικά- συμπολίτες μας για να τα διαθέσει για την αντιμετώπιση του νέου κύματος ακρίβειας.

Ο όρος για τη μείωση του ΕΦΚ

Υπό αυτόν το όρο -αν δηλαδή οι Βρυξέλλες επιτρέψουν έκτακτες παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών- η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει, προσωρινά, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα – που είναι ένας βασικός «αιματοδότης» των κρατικών ταμείων – όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη κυριακάτικη ανάρτηση του στα social media.

«Ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ήδη έχει γίνει μία πρώτη συζήτηση στο Eurogroup την περασμένη εβδομάδα, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν το θέμα στα μέσα του επόμενου μήνα στη Σύνοδο Κορυφής.

Τα «αγκάθια»

Εκτός από το ότι η Ευρώπη έχει αποδειχτεί «βραδυκίνητη» στην αντιμετώπιση κρίσεων, η εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ κυβερνητικών στελεχών είναι ότι στις Βρυξέλλες θα «συγκρουστούν» δύο θέσεις, καθώς στην άλλη πλευρά, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία κ.α. είναι υπέρ της έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Αυτό είναι κάτι που η Ελληνική κυβέρνηση το έχει κάνει ήδη δύο φορές και για την Αθήνα αποτελεί θέμα… «αγκάθι».

Αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες η εξειδίκευση των μέτρων

Προς το παρόν η κυβέρνηση «ξεκλειδώνει» δημοσιονομικές εφεδρείες που έχει κρατήσει για το 2026, και τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα εξειδικεύσουν τα μέτρα που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης -η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου- να διατεθεί στην αγορά με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, που έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, μαζί με την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που θα αφορά όχι μόνο σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.

Επίσης, την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά και την επέκταση της επιδότησης στο Diesel και τον Οκτώβριο, η οποία σήμερα είναι της τάξης 10 λεπτών το λίτρο από κρατικούς πόρους, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η εξειδίκευση από τους αρμόδιους υπουργούς ήταν αρχικά προγραμματισμένη για αύριο, θα μετατεθεί για λίγες ημέρες καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια.