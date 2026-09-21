H ΕΛ.Α.Σ. ανακοίνωσε τις Συντονιστικές Επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες – Δείτε όλα τα ονόματα

Στη συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ενισχύοντας την οργανωτική της παρουσία ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Στις νέες επιτροπές συμμετέχουν συνολικά 596 στελέχη, τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό οργανωτικό κορμό της ΕΛ.Α.Σ. σε πανελλαδικό επίπεδο. Κύρια αποστολή τους θα είναι η συγκρότηση και η ανάπτυξη τοπικών οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Συντονιστικές Επιτροπές θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση και την υποστήριξη πολιτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Συμπαράταξης. Παράλληλα, θα έχουν την ευθύνη για τον συντονισμό του προεκλογικού αγώνα στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες.

Όπως προβλέπει σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της ΕΛ.Α.Σ., τα στελέχη που συμμετέχουν στις Συντονιστικές Επιτροπές δεν θα είναι υποψήφια στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με την παράταξη, στον σαφή διαχωρισμό του οργανωτικού έργου από την προσωπική προεκλογική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Με τη συγκρότηση των επιτροπών, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εισέρχεται σε νέα φάση οργανωτικής ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία τοπικών δομών και στην ενίσχυση της πολιτικής της παρουσίας σε ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛ.Α.Σ ανά Περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ|

Αρικάς Χρήστος

Βαλαβανίδου Σμάρω

Γιαννακύρης Νίκος

Καλέση Ελίζα – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Κοκκόρη Μαργαρίτα

Μουτουσίδης Μάριος

Σκαρλατίδης Αθανάσιος

Συρόπουλος Στυλιανός

Χασανίδης Πέτρος

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Καραμανίδης Ξενοφών (Άκης)

Κοζάκη Χαριτωμένη (Χαρά) – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Κοτζαμπάσης Παναγιώτης

Κουτουλιάνου Ευαγγελία

Χατζάτογλου Ιωάννης

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Βογιατζή Ελένη

Γιαννοπουλάκης Μάκης

Ηλιάδης Μπάμπης

Κωταϊδης Ιωσήφ

Σαμιώτη Βίκυ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γιαννακίδου Χαρίκλεια

Γκαρμπούνης Χρήστος

Καραγιώργος Βασίλης

Μπόζογλου Ερκάν

Μπουγιουκλού Χασάν

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κόλα Ευαγγελία- Ιονέλα

Μαυρωνά Άννα Μαρία

Μουσταφά Μουσταφά του Μουμίν

Φερχάτ Μπιλγκέ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Αλέφαντου Κατερίνα

Αμανατίδου Παναγιώτα

Αναστασόπουλος Πέτρος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Δασκαλόπουλος Βασίλης

Διαμαντόπουλος Λουκάς

Ζαρογιάννη Αντιγόνη

Καδιανάκης Λάμπρος

Καραγιάννης Βασίλης

Κόκλας Μπάμπης

Παπαγγέλλου Εύα

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Ρισιλία Γκριγκόρι (Γρηγόρης)

Χαρωνίτης Στέλιος

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β1)

Αγαγιώτου Βάσω

Βελτανιώτης Γιώργος

Βογιατζόγλου Ιορδάνης

Γρίβας Στάθης

Δραμουντάνης Βασίλης

Καλαντζή Ράνια

Καρανικόλας Αποστόλης

Κοτζαπηγίκογλου Μαρία

Κουτρούλης Κυριάκος

Κρέτσης Κώστας

Μήτσουλα Ηλιάννα

Νταή Ειρήνη- Ακριβή- Συντονίστρια Πλατφόρμας

Ξύγγη Χρυσούλα

Πεπαρίδης Δημήτρης

Ράτσης Σωκράτης

Σουλόπουλος Γιώργος

Σταύρου Μιχάλης

Σωτηράκου Ηλέκτρα

Τασσοπούλου Σοφία

Τσορβάς Νίκος

Χροναίος Κώστας

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β2)

Βίτσας Κώστας

Γραικού Βενετία

Ευαγγελίδης Δημήτρης

Ζάχαρης Μάκης

Καπράνας Ζήσης

Λαΐνάς Ανδρέας

Μπαριανός Παντελής

Μπέσης Δημήτρης

Μπούρας Παναγιώτης

Μυγδάλη Σοφία

Νικολόπουλος Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Παξινός Σπύρος

Παπαδόπουλος Στέφανος

Σαρτζετάκης Θοδωρής

Τελεμές Νίκος

Τσιάμης Γιώργος

Φίλιππα Βάσω

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β3)

Αυγερινός Γιάννης

Βασιλόπουλος Γιάννης

Βάσσιος Βασίλης

Γκούμας Πέτρος

Ζούμπος Στάθης

Ηλιάδης Νίκος

Καράγιωργας Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Κουτετές Λευτέρης

Κρεμμύδας Άρης

Μαρκόπουλος Μανώλης

Μούστος Μάνος

Παπαϊωάννου Αχιλλέας

Σκανδάλου Ξάνθη

Σταύρου Δημήτρης

Τέγος Θέμης

Τσούμας Νίκος

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αλεξίου Νικόλαος

Αυλωνίτης Νίκος

Βάΐλα Αγγελική

Βάκος Βασίλειος

Βαρκαρόλης Ιωάννης

Βατσίου Γεώργια

Καραλή Μαρία

Κυριακάκης Σταύρος

Λιοσάτου Εβίνα – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Μαστροκόλιας Ιωάννης

Μικροπούλου Κυριακή

Μπουμπούλης Παρασκευάς

Νικολαράκη Ζαμπία

Ντέκα Ειρήνη

Πρέκας Ιππόλυτος

Τσιτσιλλιάνου Ευγενία

Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αντωνίου Θοδωρής

Βλάχος Μάρκος

Γκέκας Ευάγγελος

Γκλεζάκου – Τσελεκίδου Τρανταφυλλιά

Διδυμιώτης Σώζος

Καζάκου Μαρία

Κεφαλάς Ιωάννης

Μπαλώνας Νίκος

Μπερδεμπέ Καίτη

Σταυρόπουλος Βασίλειος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Σώρας Ευάγγελος

Χατζηβασίλογλου Κοσμάς

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αναγνωστόπουλος Πάνος

Γάκης Αντώνης

Γκιάλπης Παναγιώτης

Ζέβλα Ελένη

Θεοδουλίδης Πρόδρομος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Κοκκίνης Γαβριήλ

Ουρανός Εμμανουήλ

Πανταζής Παναγιώτης

Παπακωνσταντίνου Μαρία

Σηφομιχελάκης Γεώργιος

Στεργίου Σπύρος

Τόκας Γιώργος

Τσέπας Ευάγγελος

Τσόγκας Φώτιος

Χαραμπάρα Παναγιώτα

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Γκιόκας Βασίλης

Καλοκαιρινός Σάββας

Νίκας Σπύρος

Νικολόπουλος Νίκος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Χατζηπολυχρόνη Αναστασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Βαρελτζή Ειρήνη – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Κακαρνιάς Χρήστος

Κουδούνας Θανάσης

Κουντουράς Χρήστος

Μαντζάρης Δημήτρης

Μαραγγός Χάρης

Μαρινάτος Ευστράτιος

Μαρμάρου Παναγιώτης

Μόσχος Πάρης

Πονηρός Παναγιώτης

Τσισμετζής Μιχάλης

Χαϊδεμένος Θεοκλής

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Γαγγλία Ειρήνη

Γλάρος Νίκος

Δεμερτζή Πένυ – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Δήμου – Ρίγλη Αριάδνη

Δουρής Δημήτρης

Καρβελάς Δημήτρης

Ροκοπάνος Νίκος

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Κλουβάκης Μιχάλης

Κοτσακάς Κωστής

Παντελόγλου Αντώνης

Σαραντινίδου Μαρία

Σταυρινούδης Σταύρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αντωνόπουλος Σπύρος

Βλάχου Θεοδώρα

Καραθανάσης Βασίλης

Καρακίτσος Βαγγέλης

Μπάδα Δώρα

Μπεκιαράκης Θεόδωρος

Νταής Δημήτρης

Νταουσάνης Γιάννης

Παυλιδάκης Γιώργος

Τριάντη Αγνή

Τσαπαρέλης Γρηγόρης – Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

Αβράμης Δημήτρης

Βέμης Μανώλης

Γρηγόρης Ηλίας

Ιωαννίδης Γιώργος

Κακκαβάς Κώστας

Καπελές Μαρίνος

Κατσάνης Πολύβιος

Κομνηνός Δημήτρης

Κουτρουμπέλας Δημήτρης

Λάμπρου Γιάννης

Λοτσάρη Άντεια

Μαλαμής Κώστας

Νικολοπούλου Βασιλίνα

Παπανίκου Γωγώ

Παπαστάμκος Κωνσταντίνος – Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Αποστολόπουλος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Βασιλοπούλου Βικτωρία

Βερμές Γιώργος

Γαλανόπουλος Ανδρέας

Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος

Δίπλας Χρήστος

Κοτετές Παναγιώτης

Μπαλαχάμη Αδαμαντία

Παπουτσή Μένια

Πρίνος Αθανάσιος

Ράπτης Θάνος

Τσάκωνας Αναστάσιος

Φλέσσας Παναγιώτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Καραμήτρος Θεόδωρος

Μπουμπούκας Γρηγόρης

Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος

Ρετζέπη Νικολέτα – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Σάλλο Γιώργος

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαρκόπουλος Λάζαρος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Μπαλταγιάννης Στέφανος

Μπαμπάκος Θάνος

Τσακάλη Αγγελική

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αμαραντίδης Στέλιος

Αραμπατζή Ευαγγελία

Βατάλης Άρης

Βέρρος Χρήστος

Θεοφάνους Νεράτζης (Τζούλης)

Θεοχάρη Στυλιανή

Κούτα Άννα – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Λαζαριώτης Νικόλαος

Νεβεσκιώτης Ιωάννης

Σταμάκου Ερασμία

Τρέμμας Ιωάννης

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Γκουλέτσα Ξένια

Καραπαναγιωτίδης Λευτέρης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Ναλπαντίδης Στέφανος

Ράσσιος Χρήστος

Σέλτσα Ελευθερία

Σπασόπουλος Δημήτρης

Τραϊανού Πέτρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αγγελόπουλος Κώστας

Κοσμάς Χριστόφορος

Μπαλαδήμας Γιώργος

Μπούρα Έφη

Σιαπάτη Βίκυ- Συντονίστρια Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Βαλάκου Ευδοκία

Λαγός Παναγιώτης

Λιανός Ευάγγελος

Μυλωνά Ιφιγένεια

Ταταλιάς Στράτος- Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθυμίου Λεωνίδας

Καραμήτσος Φιλήμων

Μπέκας Βασίλης

Παντούλα Θάλεια- Συντονίστρια Πλατφόρμας

Τριανταφύλλου Ηρακλής

Τσουμάνη Μαρία

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Βάσιος Παναγιώτης

Γκίζας Βασίλης

Λαχανά Έρη

Νταλαούτης Χρήστος

Ντόλιας Παναγιώτης

Συρόκα Λούλα

Τσίγγου Κατερίνα (Νίνα)- Συντονίστρια Πλατφόρμας

Φιλιπούσης Μαθιός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αναστασοπούλου Δανάη

Κοντογιώργου Λίτσα

Λαδόπουλος Θεόδωρος

Μαντζιάλης Δημήτρης

Μπλουγουράς Ευάγγελος

Μπούρας Θανάσης

Οικονόμου Αθηνά

Παπανούσκας Μιχάλης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Τουραλιάς Φώτης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αράπκουλε Δέσποινα

Αϋφαντή Ματούλα

Γκαμπέτας Γιάννης

Ζιώγα Ρίτα

Καραΐσκος Θανάσης

Κουρνούτης Θανάσης

Κωσταρόπουλος Γιώργος

Μπιζέλη Βάσω

Μπιρσιάνης Γεώργιος

Μπουρνόβα Νικολέτα

Παπαδημητρίου Χρήστος

Σερέτης Ηλίας

Σμυρλής Βασίλης

Τοπαλίδης Χρήστος

Ψαθάς Παύλος – Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βαλασσάς Λαυρέντης

Βαλής Γιώργος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Γιαννούλου Ελένη

Ζιώγας Γιώργος

Κοντού Ευαγγελία

Παπαδημητρίου Μιλτιάδης

Παπαρούνας Χρήστος

Χρυσάφης Απόστολος

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δαλαμάγκας Δημήτρης

Θάνου Αλεξάνδρα

Κλιάφα Ελένη

Κουκουτσέλος Ηλίας

Μπούτας Βασίλης

Παπαευθυμίου Λάμπρος

Σακελλαρίου Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Φουφίκος Βαγγέλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αγριδιώτης Βασίλης

Γολέμης Διονύσης

Λίβος Παναγιώτης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Μουζάκης Αντρέας

Μουζάκης Κωνσταντίνος

Μπόλης Μάρκος

Στραβοπόδης Διονύσης

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αλεξάκη Μυρτώ

Βλαχόπουλος Σπύρος

Καββαδίας Θέμης

Κατσαρού Κατερίνα -Συντονίστρια Πλατφόρμας

Κυπριώτης Στέφανος

Μουμούρη Ιωάννα

Παπουτσή Θεοδώρα

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αλεξανδράτου Άννα – Συντονίστρια Πλατφόρμας

Αρσένη Αθηνά

Ζαπαντής Γιώργος

Πεβεράτου Μαρία

Τρόντης Γιώργος

Τσιγαρίδας Γιώργος

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αρματά Ιωάννα

Βλάχος Παναγιώτης

Γληγόρης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Μάλφας Μάξιμος

Πανταζής Κωνσταντίνος

Ροντογιάννης Αλέξανδρος

Στάμου Θεόδωρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ακριτίδης Δημήτρης

Ακριτίδης Σταύρος

Γρηγορίου Βασίλης

Δαδούδης Παναγιώτης

Καψάλης Κώστας

Κουσαλίδης Χρόνης

Νικολάου Απόστολος

Οικονόμου Κωνσταντίνος

Οπρογλίδης Θανάσης

Παπαευθυμίου Σταυρούλα

Παπανικολάου Τζίνα

Παύλου Γρηγόρης

Σεϊτάνης Νίκος

Σιέχου Φωτεινή

Τζιβάνης Παναγιώτης

Χριστοδουλίδης Γιάννης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατσαβουνίδου Βασιλεία

Κουρίδης Στυλιανός

Μαργαρίτη Χριστίνα

Μεϊχανετζίδης Δημήτρης

Παπαγεωργίου Δημήτρης

Πασίου Ευαγγελία

Τούρτα Μαρία

Τσιράς Στάθης – Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αντωνίου Χρήστος

Βρέσκα Στυλιανή

Γεωργιάδης Γρηγόριος

Γκόγκας Κωνσταντίνος

Ιορδανίδης Γιάννης

Κακαφίκας Γεώργιος

Κιορπές Κωνσταντίνος

Κουφόπουλος Δημήτριος

Πέπελας Θεόδωρος

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Βασιλειάδου Ηλιάνα

Δουλγερίδου Πελαγία

Ζώτος Κώστας

Κουρκουδέλης Ανέστης

Πανταζής Βασίλης

Παπαδόπουλος Γιάννης

Πετρίδης Γιάννης

Σπίγγος Χρήστος

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρκουμάνη Ειρήνη

Ζήνα Κατερίνα

Καραγιάννης Μιχαήλ

Κοροσίδου Κατερίνα

Μπουλουσάκης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Πέλκα Ελένη

Σγορούδης Γιώργος

Σηφάκης Γιάννης

Συμεωνίδης Ηρακλής

Τσαρκνιάς Πέτρος

Τσισλιάνης Γεώργιος

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Θεοχαρόπουλος Ευάγγελος

Καλαϊτζή Ευαγγελία

Μαλλιαράς Θανάσης

Μιχώλος Δημήτρης

Ορνιθόπουλος Νίκος

Παπαδημητρίου Γιώργος

Τόπτσης Χρήστος

Χατζηιωαννίδης Κώστας – Συντονιστής Πλατφόρμας

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γίμα Κυράτσω

Κούλικας Πέτρος

Λαζαρίδης Κορνήλιος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Μαυρογενάκης Νίκος

Μπακρατσάς Γιάννης

Σαββίδου Ιορδάνα

Τρούπη Μαρία

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γκαβέζος Κυριάκος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Ευθυμίου Κώστας

Καλλιμάνης Γιώργος

Καλογεράκη Άρτεμις

Καργιαφίνη Μιχαέλα

Πάνος Μάκης

Παρλιάρη Δάφνη

Πλιάκος Τριαντάφυλλος

Χατζηασημίδης Κώστας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμουτάκης Κωνσταντίντος

Βαμβουκάκης Φίλιππος- Συντονιστής Πλατφόρμας

Γκαραντσίνι Τζιαν Αντρέα

Δραγάζης Μανώλης

Καλομοίρη Κατερίνα

Καραδημητρίου Μιχάλης

Λάμα Ζωή

Λουπάκη Γιάννα

Μανουράς Μιχάλης

Μαχιμάρη Ευθυμία

Παπαντωνάκης Μάνος

Σκεπετεράκης Αντώνης

Σπανού Μαρία

Σπηλιωτάκη Άννυ

Σταματάκης Αντώνης

Τζεδάκη Σοφία

Χριστάκης Αντώνης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ζαχαριάδης Μανώλης- Συντονιστής Πλατφόρμας

Καζαμία Ειρήνη

Κοΐνας Νίκος

Κουνένου Γεωργία

Λαμπράκης Γιώργος

Σουσαμλής Μηνάς

Χαχλάκης Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αγριμάκης Νικόλαος

Αχλαδά Αποστολία

Θεοδωράκη Αθηνά

Κλάδος Δήμος

Μανουράς Βασίλειος

Μαρκάκης Μπάμπης

Μαυροτσουπάκης Μιχάλης

Μιχάλογλου Κλέαρχος

Μοτζάκης Δημήτρης

Ορφανουδάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας

Τσικνάκη Καλλιόπη

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανεζάκης Γιώργος

Βαριδάκη Κατερίνα

Κουράκης Γιάννης

Λιονάκης Μιχάλης- Συντονιστής Πλατφόρμας

Μουσουράκης Κώστας

Μπικάκης Μιχάλης

Παπαστάμος Βασίλης

Σγουράκης Σταμάτης

Σπερελάκης Ιάκωβος

Σχετάκης Αντώνης

Τζίκας Θανάσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Βαγιαννάκης Βασίλης

Βενάρδος Γεράσιμος

Γιαννακοπούλου Γιώτα- Συντονίστρια Πλατφόρμας

Γκιντιζές Αντώνης

Καραγιάννης Δημήτρης

Καστανίδης Θεοδόσης

Κοκκάλα Μαρία

Λαουδίκος Χρύσανθος

Μαυρωνάς Σπύρος

Ντέλιος Δημήτρης

Πρωίτση Ιφιγένεια

Σαρικάς Παναγιώτης

Σκανδαλιάρη Αγγελική

Σφυρίου Θωμάς

Τσαβαρής Γιάννης

Τσουκαλά Πηνελόπη

Φάρκωνας Νικηφόρος

Χατζημάρκου Πολυξένη

Χατζηστρατή Αγγελική

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Γρηγοράσκου Φίλια

Ηλιού Γιώργος

Θεωνάς Βασίλης

Καϊδατζής Ερωτόκριτος

Λαγουρός Στέφανος

Μαρινάκης Στέλιος- Συντονιστής Πλατφόρμας

Συκουτρή Ντίνα

Τούλης Δημήτρης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αγγελόπουλος Μάριος

Βελιζιώτης Δημήτρης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Δεληγιάννης Κώστας

Ηλιάδης Τάσος

Καραμάνος Άρης

Καρίκης Μανώλης

Λυκοσκούφης Γιάννης

Μαχαίρας Ανδρέας

Μερμίγκης Παναγιώτης

Μητροσίλης Νίκος

Μπινιάρης Τάσος

Πεβερέτου Λία

Σκούρτη Παρασκευή

Σταματόπουλος Απόστολος

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Βούλγαρης Κώστας

Γεωργαντάς Θεόδωρος

Γκουτζιούλης Στέφανος

Θεοδωρακόπουλος Βασίλης

Κάβουρας Τάσος

Καναβού Ιωάννα

Λάτσης Σωτήρης

Μακρής Ιωάννης

Μπερτζελέτος Δημήτρης

Παπαδόπουλος Διονύσης

Πλέσσιας Θεόδωρος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Ρέππα Ολυμπία

Σμυρνής Θεόδωρος

Στούγιου Δέσποινα

Χάρβαλος Πέτρος

Ψαρολόγος Γιώργος

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δήμας Σπύρος

Δημόπουλος Αθανάσιος- Συντονιστής Πλατφόρμας

Δράκος Αναστάσιος

Κουντούρης Στέλιος

Λιόντος Αργύρης

Παπαναστασίου Δήμητρα

Παύλου Γιώργος

Ρογκάκης Παναγιώτης

Σιάτος Γιάννης

Σπυροπούλου Κωνσταντίνα

Τριπικέλης Κωσταντίνος

Φυταμπάνης Παναγιώτης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δουμάνη Σοφία

Κοκκόλη Αντωνία

Κούρος Παναγιώτης

Λαμπρινός Περικλής – Συντονιστής Πλατφόρμας

Λιάρος Χάρης

Μένεγα Παναγιώτα

Πολυχρονίου Χρόνης

Ροϊνός Σωτήρης

Φραγκής Πανάγος

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αμανατίδης Βασίλης

Βεργινάδη Μαρία

Γαλανόπουλος Αθανάσιος

Γαλιώτος Κώστας – Συντονιστής Πλατφόρμας

Γεωργιόπουλος Διονύσης

Καλύβα Παναγιώτα

Καρούντζου Νάντια

Κισκίρας Χρήστος

Μιχαήλ Μάριος

Ντεμερούκας Ασημάκης

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης

Σπυρόπουλος Στέλιος

Φαββατάς Δημήτρης

Φουρτούνης Φώτης

Χιουτέας Γιώργος

Χριστόπουλος Γιάννης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Γερωμαρδάκη Ελισάβετ

Γεωργίου Βαγγέλης

Δούμας Αχιλλέας

Ζάκκας Νίκος

Θάνος Παντελής – Συντονιστής Πλατφόρμας

Καρβούνης Σωτήρης

Μελισσαρωστέργιου Ευσταθία

Πελώνης Δημήτρης-Τάκης

Πόκκας Μάνθος

Πούλος Βαγγέλης

Σαϊνίδης Βασίλης

Χονδρός Τάσος

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αλεξίου Γιάννης

Γιαμά Μαρία

Ελευθεριάδης Γιάννης

Καρατζούδης Γιάννης

Κοντογιάννη Έφη

Κυρίλλου Βανέσσα

Μπάμης Κώστας

Μπασινάς Στέφανος- Συντονιστής Πλατφόρμας

Τζαφέρος Παναγιώτης

Φουτούχος Παναγιώτης

Φραγκουλίδου Ευγενία

Χουχούμης Γιώργος

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γιαννιώτης Βαγγέλης

Κρίκος Σπύρος

Σάλτος Γιώργος

Σκαρπής Ιωάννης- Συντονιστής Πλατφόρμας

Τσιγαρίδα Θεοφανή

Τσιγαρίδας Βασίλης

Φλέγγας Δημήτρης

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ανεστάκος Νίκος

Γατής Αποστόλης – Συντονιστής Πλατφόρμας

Γεωργακός Βαγγέλης

Γκανίδης Γιάννης

Γόνης Γιώργος

Κέφος Παναγιώτης

Κουμπάρου – Τσιτσιπή Βάσω

Κυριόπουλος Δημήτρης

Λυρίτσης Αθανάσιος

Μουστάκα Κατερίνα

Μπακαλέξης Θανάσης

Παπαδήμας Νίκος

Παπαθανασίου Αιμιλία

Σύρος Στάθης

Τετριμίδας Νάσος

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ιωάννου Αντώνης

Καριαμπάς Γιώργος

Μάμαλης Γιάννης

Μπρεσιάκας Αριστείδης

Παναγόπουλος Γιάννης

Παπαγεωργίου Παναγιώτης-Τάκης

Στραντζούρης Νίκος

Τσαμαντάνης Χρήστος – Συντονιστής Πλατφόρμας

Τσιπούρας Δημήτρης