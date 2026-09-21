Πολιτική

Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Επαφές με Έλληνες της Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης REUTERS/Alexandros Avramidis
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Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας από το Σαν Φρανσίσκο τις επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI).

Επίσης, θα τονίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 21 και τη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, o Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 8.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη. Θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Νωρίτερα την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της παγκόσμιας συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του πρωθυπουργού του Καναδά Mark Carney. H ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye, είναι σχέδιο της ΕΕ για να παρακολουθεί καλύτερα τους ωκεανούς και τις θάλασσες, συνδυάζοντας δορυφόρους και ψηφιακά μοντέλα, με στόχο καλύτερα δεδομένα για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Την ίδια μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, με μεγάλη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Τέλος, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

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