Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανά στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλεύεται με ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και πάλι στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην συνέχει μετέβη στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο νοσοκομείο στις 20:30 και παρέμενε για περίπου είκοσι λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη, ο οποίος κατάρρευσε στον πρωινό καφέ και παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και όπως τόνισε στον ΑΝΤ1 ο γιατρός που τον χειρούργησε, «οι πρώτες ημέρες θα είναι δύσκολες» καθώς «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι» και θα έχουμε «δέκα μέρες αγωνίας».