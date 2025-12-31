Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κόρη του Σοφία άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο εορταστικό κλίμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, τα κάλαντα άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που υποδέχτηκε μέλη της Ένωσης Λιοσιωτών Ιλίου.

Οι καλαντιστές έφτασαν με παραδοσιακές φορεσιές, χαμόγελα και θερμές ευχές για τη νέα χρονιά, δημιουργώντας μια ζεστή και πρωτοχρονιάτικη ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τους υποδέχεται λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Στο πλευρό του Πρωθυπουργού βρέθηκε η κόρη του, Σοφία, η οποία φαινόταν χαμογελαστή και αντάλλαξε ευχές με τα μέλη του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κόρη του αντάλλαξαν συμβολικά δώρα με τους ανθρώπους της Ένωσης.

O πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα και από την ένωση ποντίων Γλυφάδας.