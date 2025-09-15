Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βασίλη Σπανούλη για το χάλκινο στο Eurobasket: Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη για την προσπάθειά σας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.2025) για τη μεγάλη επιτυχία στο Eurobasket της Ρίγας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον ομοσπονδιακό κόουτς Βασίλη Σπανούλη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της εθνικής μπάσκετ, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έσπευσαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχτούν τους διεθνείς που έγραψαν ιστορία με την τρίτη θέση στο Eurobasket.