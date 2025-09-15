Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βασίλη Σπανούλη για το χάλκινο στο Eurobasket: Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη για την προσπάθειά σας

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον ομοσπονδιακό κόουτς για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της εθνικής ομάδας μπάσκετ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.2025) για τη μεγάλη επιτυχία στο Eurobasket της Ρίγας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον ομοσπονδιακό κόουτς Βασίλη Σπανούλη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών της εθνικής μπάσκετ, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθειά τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έσπευσαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχτούν τους διεθνείς που έγραψαν ιστορία με την τρίτη θέση στο Eurobasket.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για Εμμανουήλ Καραλή: «Με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχες να μας σηκώσεις μαζί σου ψηλά, μπράβο Μανόλο!»
«Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία», τονίζει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis: «Η Δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει και στους ηθικούς αυτουργούς»
Μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για φυλάκιση με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επανέρχεται με αιχμηρή δήλωση
Ο Αντώνης Σαμαράς 2
Πόπη Σεμερτζίδου: Δεσμεύονται Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το όνομα της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το πολυσέλιδο πόρισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πόπη Σεμερτζίδου 198
«Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ» - Η αιχμή Μητσοτάκη για την Τουρκία
Η επίσκεψη του Αντόνιο Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα
ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ - ΚΌΣΤΑ
3
Newsit logo
Newsit logo