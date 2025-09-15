Συμβαίνει τώρα:
Οι «χάλκινοι» της Εθνικής ομάδας μπάσκετ δέχτηκαν θερμή υποδοχή στην Ελλάδα – Συγκινητικές εικόνες με τις οικογένειες των διεθνών

Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έσπευσαν στο Ελ. Βενιζέλος να συγχαρούν τους αγαπημένους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία και υπερηφάνεια που χάρισαν σε ολόκληρη την χώρα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Eurobasket, κερδίζοντας την εθνική ομάδα μπάσκετ της Φινλανδίας με 92-89, ξυπνώντας αναμνήσεις από το 2009 σε όλους του Έλληνες.

Θερμή υποδοχή δέχτηκαν οι διεθνείς παίκτες μπάσκετ της εθνικής μας ομάδας, κατά την άφιξή τους από τη Ρίγα της Λετονίας. Φορώντας τα χάλκινα μετάλλια στο λαιμό οι Έλληνες παίκτες, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και παρέλαβαν ανθοδέσμες και τιμητικές πλακέτες για την επιτυχία τους στο Eurobasket.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Τρίτη θέση, ακολουθώντας την Τουρκία που ήρθε δεύτερη μετά τον χτεσινό τελικό με την πρωταθλήτρια Γερμανία.

Μάλιστα, από τα ηχεία του Ελ. Βενιζέλος ακουγόταν το τραγούδι «Final Countdown», το οποίο και έχει συνδυαστεί με την «επίσημη αγαπημένη», από την εποχή του Νίκου Γκάλη και του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket του 1987.

Στο πλευρό των διεθνών του μπάσκετ βρέθηκαν και οι οικογένειές τους. Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έκλεψαν τις εντυπώσεις στο αεροδρόμιο, που έσπευσαν να συγχαρούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για την τεράστια επιτυχία και υπερηφάνεια που χάρισαν σε ολόκληρη την χώρα.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Ελ. Βενιζέλος
Η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Ελ. Βενιζέλος / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Κώστας Σλούκας με την κόρη του στο Ελ.Βενιζέλος
Ο Κώστας Σλούκας με την κόρη του στο Ελ.Βενιζέλος / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο coach της εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης
Ο coach της εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Η Ολυμπία Χοψονίδου, σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη
Η Ολυμπία Χοψονίδου, σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη / NDPPHOTOS
Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου
Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου / NDPPHOTOS
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Παναγιώτης Καλαϊντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Παναγιώτης Καλαϊντζάκης / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του έξω από το Ελ. Βενιζέλος / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των διεθνών Θανάση, Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο
Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των διεθνών Θανάση, Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο / NDPPHOTOS
Η Mariah Riddlesprigger - Αντετοκούνμπο, σύζυγος του Γιάννη
Η Mariah Riddlesprigger – Αντετοκούνμπο, σύζυγος του Γιάννη / NDPPHOTO
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και general manager της εθνικής, Νίκος Ζήσης και η σύζυγός του Φανή Σκουφή
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και general manager της εθνικής, Νίκος Ζήσης και η σύζυγός του Φανή Σκουφή / NDPPHOTOS
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο γιος του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο γιος του / NDPPHOTOS
Η Mariah Riddlesprigger και τα παιδιά της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Mariah Riddlesprigger και τα παιδιά της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο / NDPPHOTOS
Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Κώστας Σλούκας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο / NDPPHOTOS
Η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Ελ. Βενιζέλος
Η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Ελ. Βενιζέλος / NDPPHOTOS

Οι ίδιοι οι παίκτες της εθνικής καθώς και οι σύζυγοί τους προχώρησαν σε αναρτήσεις στα social media, για να πανηγυρήσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Antetokounmpo (@sincerelyymariah)

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Darsy(@maria_darsinou)

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggelikh Bihta (@aggeliki_bihta)

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Το τελευταίο μετάλλιο των «γαλανόλευκων» της εθνικής μπάσκετ κατακτήθηκε το 2009 στην Πολωνία και ήταν επίσης χάλκινο.

