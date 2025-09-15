Οι «χάλκινοι» της Εθνικής ομάδας μπάσκετ δέχτηκαν θερμή υποδοχή στην Ελλάδα – Συγκινητικές εικόνες με τις οικογένειες των διεθνών

Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Eurobasket, κερδίζοντας την εθνική ομάδα μπάσκετ της Φινλανδίας με 92-89, ξυπνώντας αναμνήσεις από το 2009 σε όλους του Έλληνες.

Θερμή υποδοχή δέχτηκαν οι διεθνείς παίκτες μπάσκετ της εθνικής μας ομάδας, κατά την άφιξή τους από τη Ρίγα της Λετονίας. Φορώντας τα χάλκινα μετάλλια στο λαιμό οι Έλληνες παίκτες, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και παρέλαβαν ανθοδέσμες και τιμητικές πλακέτες για την επιτυχία τους στο Eurobasket.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Τρίτη θέση, ακολουθώντας την Τουρκία που ήρθε δεύτερη μετά τον χτεσινό τελικό με την πρωταθλήτρια Γερμανία.

Μάλιστα, από τα ηχεία του Ελ. Βενιζέλος ακουγόταν το τραγούδι «Final Countdown», το οποίο και έχει συνδυαστεί με την «επίσημη αγαπημένη», από την εποχή του Νίκου Γκάλη και του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket του 1987.

Στο πλευρό των διεθνών του μπάσκετ βρέθηκαν και οι οικογένειές τους. Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έκλεψαν τις εντυπώσεις στο αεροδρόμιο, που έσπευσαν να συγχαρούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για την τεράστια επιτυχία και υπερηφάνεια που χάρισαν σε ολόκληρη την χώρα.

Οι ίδιοι οι παίκτες της εθνικής καθώς και οι σύζυγοί τους προχώρησαν σε αναρτήσεις στα social media, για να πανηγυρήσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Το τελευταίο μετάλλιο των «γαλανόλευκων» της εθνικής μπάσκετ κατακτήθηκε το 2009 στην Πολωνία και ήταν επίσης χάλκινο.