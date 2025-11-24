Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι για την λήξη του πολέμου, εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους Ευρωπαίους ηγέτες
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπήρξε κατανόηση απ’ όλους για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

Πολιτική
