Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Κοντολίζα Ράις στο Στάνφορντ: Η πορεία της Ελλάδας και το όραμα για το 2030

Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Stanford, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια, μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, Κοντολίζα Ράις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Κοντολίζα Ράις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, δίνοντας έμφαση σε τρεις βασικούς στόχους: τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

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Δεξιά του Έλληνα πρωθυπουργού διακρίνεται η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του «τριγώνου», την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%.

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Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορα της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στερώντας πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς.

Επισήμανε ακόμη ότι πιστεύει ιδιαίτερα και σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στον σύνθετο κόσμο του σήμερα. Εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης, στη βάση των συστάσεων της έκθεσης Draghi.

Ο πρωθυπουργός είχε, τέλος, την ευκαιρία να σκιαγραφήσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας στους συνομιλητές του πως πρόκειται για έτος – ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 έτη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.