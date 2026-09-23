Ράλι των τιμών στην ενέργεια: Η «μάχη» της Αθήνας στις Βρυξέλλες για τον ΕΦΚ και τα «αγκάθια»

Εντείνεται η ανησυχία σε όλες της χώρες της Ε.Ε. για τις επιπτώσεις από το ράλι των τιμών στην ενέργεια, με το τοπίο να είναι αχαρτογράφητο.

Εκτός από την Ελλάδα, αν και σε άλλη κατεύθυνση, ευρωπαϊκή παρέμβαση για τις τιμές στην ενέργεια ζητά και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τα αιτήματα να συζητώνται σε πρώτη φάση στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, και στη συνέχεια, σε επίπεδο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

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«Ώρα» Βρυξελλών

Στη Βελγική πρωτεύουσα θα αναμετρηθούν τουλάχιστον δύο προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός… «αρμαγεδδώνας»:

Από τη μία, είναι το ελληνικό αίτημα για ενεργοποίηση «ρήτρας διαφυγής» από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρος για εθνικές παρεμβάσεις, και εν προκειμένω μία προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να «τιθασευτούν» οι τιμές.

από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρος για εθνικές παρεμβάσεις, και εν προκειμένω μία στα καύσιμα, ώστε να «τιθασευτούν» οι τιμές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μπλοκ χωρών, όπως η Φινλανδία, η Δανία και η Ολλανδία κ.α. που βάζουν στο «τραπέζι» της Ε.Ε. ξανά θέμα επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων, ως μέτρο για να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο κίνησης (diesel).

Το αίτημα Μακρόν

Χτες, με επιστολή στην Κομισιόν, ο Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε μεγαλύτερη χαλάρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών κανόνων για φθηνότερα καύσιμα.

Μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να επανεξετάσει τον μηχανισμό κοινών αγορών αερίου της Ε.Ε., που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απαγκίστρωση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, και ζητά αυτή η πρακτική να επεκταθεί στο ντίζελ και στα καύσιμα αεροσκαφών, ώστε να διασφαλιστούν επάρκεια και καλύτερες τιμές.

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Παράλληλα, προτείνει οι Βρυξέλλες να χαλαρώσουν προσωρινά ορισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας καυσίμων, ώστε τα διυλιστήρια να μπορούν να παράγουν περισσότερα καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ, τη στιγμή που οι εταιρείες διακίνησης πετρελαίου δυσκολεύονται να επιβεβαιώσουν παραδόσεις.

«Μάχη» της Αθήνας για μείωση του Ε.Φ.Κ. στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος στις Βρυξέλλες να διεκδικήσει να υπάρξει εξαίρεση στην οροφή των δαπανών, για όσο θα κρατήσει η κρίση, με τη Γερμανία να βρίσκεται και αυτή στην ίδια γραμμή.

Ωστόσο, τα μηνύματα που φτάνουν στην Αθήνα δε «γεννούν» αισιοδοξία.

Την ίδια ώρα, μεγαλώνει η ανησυχία και ο προβληματισμός στην κυβέρνηση για τον ορατό κίνδυνο, το ράλι τιμών στην ενέργεια, με το νέο κύμα ακρίβειας που δημιουργούν, να «τινάξουν στον αέρα» τον προεκλογικό σχεδιασμό και να εξανεμίσουν τα όποια κέρδη από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τα «αγκάθια»

Αν η Αθήνα αποφασίσει να προχωρήσει στη μείωση του Ε.Φ.Κ. μόνη της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει νέο δημοσιονομικό χώρο από την Ευρώπη, τότε θα πρέπει είτε να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη / εξαγγελία, είτε να αυξήσει κάποιον άλλο φόρο, κάτι που, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, είναι ένα σενάριο που η κυβέρνηση δεν θέλει να το συζητήσει.

«Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκριμένος και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δαπάνες οροφής. Ο εθνικός προϋπολογισμός δεν το “σηκώνει”» τονίζει πηγή της κυβέρνησης.

Και «γαλάζιες» πιέσεις για μείωση του ΕΦΚ

Δεδομένου ότι η αντιπολίτευση έχει κάνει «σημαία» τον θέμα της μείωσης του Ε.Φ.Κ. σε αυτόν τον προεκλογικό για τη χώρα, χρόνο, υπάρχουν στελέχη εντός της «γαλάζιας» παράταξης, που εκτιμούν ότι αυτό το μέτρο, με προσωρινό χαρακτήρα, είναι επιβεβλημένο να ληφθεί.

Ωστόσο, το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι ποια θα είναι τα… αντίμετρα για να υιοθετηθεί αυτό το μέτρο.

Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για το πετρέλαιο

Προς το παρόν η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην εξειδίκευση των μέτρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και diesel που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η οποία είναι ακόμη άγνωστο πότε θα γίνει, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τα διυλιστήρια για τις δική τους συμβολή στην επιδότηση που θα δουν οι πολίτες στην αντλία.