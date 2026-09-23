Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή: Ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο πάρκο Τρίτση με 400 καλλιτέχνες – Η ξεχωριστή έκθεση για τους 200 της Καισαριανής

«Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται!». Με το σύνθημα, εμπνευσμένο από τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, και τη συνέχειά του «Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό», το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή ανοίγει τις πύλες του σήμερα, Τετάρτη (23.09.2026), στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

Οι τετραήμερες εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, που ολοκληρώνουν το ταξίδι του σε δεκάδες πόλεις της χώρας, θα κορυφωθούν το Σάββατο (26.09.2026) με την πολιτική συγκέντρωση και την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

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Από σήμερα και μέχρι το Σάββατο, το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή μεταφέρει στο Πάρκο Τρίτση ένα πυκνό πρόγραμμα με περισσότερους από 400 καλλιτέχνες, συναυλίες σε τέσσερις σκηνές, πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις, εκθέσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής και η παρουσίαση του βιβλίου «Οι απείθαρχοι. Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα», προς τιμήν του Σπύρου Χαλβατζή, ενώ το ΚΚΕ καλεί τη νέα γενιά να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και στις συζητήσεις του τετραημέρου.

«Ο λαός και η νεολαία, με το ΚΚΕ μπροστά, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους οριστική διέξοδο από τα αδιέξοδα του συστήματος της εκμετάλλευσης», αναφέρουν οι διοργανωτές, δίνοντας το πολιτικό στίγμα των φετινών εκδηλώσεων.

Η αυλαία του τετραημέρου θα πέσει το Σάββατο (26.09.2026), με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής.

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Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες σε τέσσερις σκηνές στο πάρκο Τρίτση

Από τις τέσσερις σκηνές που θα στηθούν στο Πάρκο Τρίτση θα περάσουν μέσα σε τέσσερις ημέρες περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα βρίσκονται η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Σοφία Παπάζογλου, η Ηρώ Σαΐα, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο Γιώργος Διονυσίου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Πέγκυ Ζήνα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Κ. Βήτα, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Διονύσης Τσακνής, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μάρθα Φριντζήλα και η Φωτεινή Βελεσιώτου, καθώς και τα Κίτρινα Ποδήλατα και τα Υπόγεια Ρεύματα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν τα αφιερώματα «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό» και «Δικός μας είναι ο κόσμος», στα οποία θα ακουστούν τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη μουσική. Στις τέσσερις ημέρες του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται ακόμη χορός, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και stand-up comedy.

52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή: Η έκθεση για τους 200 της Καισαριανής

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά φέτος η έκθεση για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί σε αναπαραγωγές υψηλής ανάλυσης το φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων, μαζί με δύο ανέκδοτες έως σήμερα φωτογραφίες και ιστορικά τεκμήρια που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται σημειώματα, γράμματα και προσωπικά αντικείμενα, αλλά και το μαντήλι με το τελευταίο σημείωμα του Σπήλιου Αμπελογιάννη, ενός από τους 200 εκτελεσμένους. Το συγκεκριμένο κειμήλιο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρέμενε για χρόνια θαμμένο μέσα σε έναν τενεκέ στην αυλή σπιτιού στον Κολωνό, προτού παραδοθεί από την οικογένειά του στο ΚΚΕ.

«Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ», είναι το μήνυμα με το οποίο το ΚΚΕ πλαισιώνει την έκθεση.

Από την ακρίβεια και τον πόλεμο έως τον φασισμό

Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων γύρω από ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία.

Στην ατζέντα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η νέα σχολική χρονιά, η ισοτιμία και η χειραφέτηση των γυναικών, αλλά και συζητήσεις για τον φασισμό, τον καπιταλισμό, την ακρίβεια και τον πόλεμο.