Δημοσκόπηση MRB: Ο φταίχτης και το ηθικό πλεονέκτημα στον πόλεμο του Ιράν – Ειρήνη με κάθε κόστος στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φταίνε για τον πόλεμο στο Ιράν λένε οι πολίτες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ενώ ζητούν άμεσα ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB οι πολίτες θεωρούν πως το Ιράν έχει το ηθικό πλεονέκτημα στον πόλεμο με τις ΗΠΑ, ενώ ενδιαφέροντες είναι και οι απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Και αυτό γιατί οι πολίτες σε συντριπτικό ποσοστό ζητούν άμεσα ειρήνη στην Ουκρανία με οποιοδήποτε κόστος για το Κίεβο, ενώ φαίνονται αντίθετοι και με την στάση της χώρας μας.

Όσον αφορά τις πολιτικές χωρών που τους εμπνέουν εμπιστοσύνη πρώτη εμφανίζεται η Γαλλία και ο Εμανουέλ Μακρόν ενώ ακολουθούν ο΄… Βλαντιμίρ Πούτιν και η Τζόρτζια Μελόνι.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRΒ το 74,2% ζητά να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια να συζητηθεί το θέμα των πυρηνικών του Ιράν.

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Αντίθετα το 15,3% επιθυμεί να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι το Ιράν να δεχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Όσο για το ποιος φταίει για τον πόλεμο οι πολίτες θεωρούν πως ευθύνονται οι ΗΠΑ σε ποσοστό 50,4% και ακολουθεί το Ισραήλ με 21,4%, το Ιράν με 12,5% ενώ δεν ξέρω απαντά το 15,7%.

Για το ηθικό πλεονέκτημα θεωρούν σε ποσοστό 51,1% πως το έχει το Ιράν γιατί είναι μια χώρα που αμύνεται απέναντι σε μια υπερδύναμη, ενώ το 25,2% λένε οι ΗΠΑ, ως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Όσο για το πρέπει να γίνει στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, το 65% λέει πως θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα ακόμη και αν η Ουκρανία παραχωρήσει μεγάλο μέρος των εδαφών της, ενώ το 15% λέει πως θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη της Ρωσίας.

Παράλληλα οι πολίτες σε ποσοστό 55% είναι αντίθετοι στη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά ενώ ένα 35,8% είναι υπέρ

Για την στάση της χώρας μας το 59,6% λέει πως η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας, ώστε να μη διαρρήξει τους δεσμούς της με τη Ρωσία. Αντίθετα το 30% λέει πως διαφωνεί.

Στην εμπιστοσύνη σε κάποια χώρα για το πόσο την εμπιστεύονται για την καλή εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα το 40,2% λέει η Γαλλία και ακολουθεί με 30,3% η Ρωσία, με 29,9% ενώ στον αντίποδα είναι η Τουρκία με 4,8%, το Ιράν με 8,6% και η Ουκρανία με 18,9%,

Στην πολιτική ηγετών προηγείται με μεγάλη διαφορά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με 41,3% και ακολουθούν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με 24,1% και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με 24%.

Στον αντίποδα φιγουράρει ο πρόεδρος της ΤουρκίαςΡετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με μόλις 3,3%, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με 8,3% και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με 15,2%.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν οι ψηφοφόροι της ΝΔ εκφράζονται θετικά σε ποσοστό 69,8% και ακολουθούν αυτοί του ΠΑΣΟΚ με 55,7% και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 39,5%.

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης έχουν το προβάδισμα στην θετική γνώμη με ποσοστυό 67,9% και ακολουθούν αυτοί του ΠΑΣΟΚ με 29,8% και της Ελπίδας για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 23,2%.