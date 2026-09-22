Άδωνις Γεωργιάδης: Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική, δεν κάνουν πλασμαφαιρέσεις

Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος που τον συνδέει με ιδιωτική κλινική η οποία φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Παύλο Πολάκη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «απολύτως ψευδές», υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κλινική «ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης» και γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά όσων διέδωσαν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

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Με ανάρτησή του στο Χ, εξαπολύει ευθεία επίθεση τόσο κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου όσο και κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, κάνοντας λόγο για «ψευδές και συκοφαντικό» δημοσίευμα. «Σταματήστε τα ψέματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επιχειρεί παράλληλα να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη επένδυση από την υπόθεση που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την πλασμαφαίρεση και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων longevity. Στην υπόθεση επανήλθε λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στο Action 24.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά»

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι το δημοσίευμα προέρχεται από ιστοσελίδα που συνδέει με τον Κυριάκο Βελόπουλο και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον Παύλο Πολάκη.

«Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης είναι ψευδές και συκοφαντικό», γράφει, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών».

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Σύμφωνα με τον υπουργό, η επίμαχη κλινική δεν έχει καμία σχέση με υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. «Ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης», υποστηρίζει.

Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του @velopky το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης @pavpol2222 είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρία αυτή θα κινηθεί δικαστικά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 22, 2026

«Τεράστια επένδυση από τα ΗΑΕ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνει, παράλληλα, οικονομική διάσταση στην αντιπαράθεση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία χαρακτηρίζει «τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα».

«Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες», αναφέρει.

Ο υπουργός συνδέει μάλιστα ευθέως την υπόθεση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την ανάπτυξη του τομέα του longevity στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία», σημειώνει.

Ο ίδιος έχει προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες τη δημιουργία σαφέστερου θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity και αναγεννητικής ιατρικής, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στον οποίο υπάρχουν ρυθμιστικές «γκρίζες ζώνες».