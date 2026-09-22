Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Ομιλία στον ΟΗΕ, τετ α τετ με Γκουτέρες και μπαράζ επαφών

Με ένα πυκνό τριήμερο επαφών συνεχίζει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκονται η ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, οι επαφές με ξένους ηγέτες και θεσμικούς επενδυτές, αλλά και η παρουσία του σε διεθνή φόρα.

Από την Τετάρτη (23.09.2026) έως και την Παρασκευή (25.09.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ένα πυκνό πρόγραμμα επαφών στη Νέα Υόρκη, με τη διπλωματία, τις επενδύσεις και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στην ατζέντα των συναντήσεών του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

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Το πρόγραμμα της Τετάρτης (23.09.2026) ξεκινά με διμερείς επαφές. Το πρωί (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομαγέ Ντιακάρ Φαγέ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 10:00 θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye». Η πρωτοβουλία αφορά την παρακολούθηση των ωκεανών και των θαλασσών με την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών μοντέλων.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

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Επενδυτές, «AI + Culture»

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (24.09.2026) ανοίγει με την οικονομία. Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, με το επενδυτικό σκέλος να αποτελεί ένα από τα βασικά κεφάλαια της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη.

Ακολουθεί η συμμετοχή του σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, το οποίο συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ στις 15:00 θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Εκεί θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI + Culture». Η συμμετοχή του πρωθυπουργού σε εκδήλωση του Κολούμπια με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνεται και στο δημοσιευμένο πρόγραμμα της επίσκεψης.

Συνάντηση με Γκουτέρες και μετά στο βήμα του ΟΗΕ

Το πολιτικό βάρος της επίσκεψης μεταφέρεται το απόγευμα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 17:10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνέχεια θα απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Συνέντευξη στο Bloomberg

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (25.09.2026) ξεκινά από νωρίς, καθώς στις 08:15 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg. Η συνέντευξη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τόφαν, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των προγραμματισμένων επαφών του στη Νέα Υόρκη.