Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συζητήσεις με διευθυντικά στελέχη της General Catalyst των 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με επενδυτές και ιδρυτές εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας πήρε μέρος την Τρίτη (22.09.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην περίφημη Silicon Valley, την παγκόσμια «πρωτεύουσα» της τεχνολογίας και καινοτομίας που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο.

Στη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 43 δισ. δολάρια και έχει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 900 εταιρείες, μεταξύ των οποίων Anthropic, Stripe, Anduril και Mistral AI.

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Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και ανώτατα στελέχη από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συζήτηση με την Alexis Black Björlin, Chief Strategy Officer της General Catalyst, σχετικά με τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και τεχνολογικών εταιρειών, στην ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, καθώς και στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου.

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Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

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Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας όσον αφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις.