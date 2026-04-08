Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπογράφει τη δήλωση ευρωπαίων ηγετών για τη Μέση Ανατολή: Στόχος η διαπραγμάτευση ενός διαρκούς τερματισμού του πολέμου

Με κοινή δήλωσή τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οποία συνυπογράφει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαίοι ηγέτες χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ζητώντας να αξιοποιηθεί το παράθυρο αυτό για μια ταχεία και διαρκή διπλωματική διευθέτηση.

Στο κείμενο της δήλωσης, οι ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επίτευξη της συμφωνίας και ευχαριστούν το Πακιστάν, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, για τη συμβολή τους στη διαμεσολάβηση για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο άμεσος στόχος πλέον πρέπει να είναι «η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των προσεχών ημερών», υπογραμμίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί «μόνο με διπλωματικά μέσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να υπάρξει ταχεία πρόοδος προς μια ουσιαστική λύση μέσω διαπραγματεύσεων, με τους υπογράφοντες να επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι κρίσιμη τόσο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στο Ιράν όσο και για τη διασφάλιση της ευρύτερης σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ακόμη ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στους ενεργειακούς διαδρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι υποστηρίζουν ενεργά τις διπλωματικές προσπάθειες και σημειώνουν ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους, με στόχο να διατηρηθεί η δυναμική της αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, καλούν όλες τις πλευρές να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, κάνοντας ειδική αναφορά και στον Λίβανο, ενώ διαμηνύουν ότι οι κυβερνήσεις τους θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τη σημασία της περιοχής για τη διεθνή ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Η κοινή δήλωση για τη Μέση Ανατολή

«Χαιρετίζουμε την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των προσεχών ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα.

Ενθαρρύνουμε σθεναρά την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων.

Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτόν, είμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.»