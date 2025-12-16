Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ταβέρνα με το οικονομικό επιτελείο και δημοσιογράφους μετά τη ψήφιση του Προϋπολογισμού

Στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έφτασε ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τους στενούς τους συνεργάτες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς είναι αναμφίβολα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από τους δημοσιογράφους και άλλους θαμώνες για την επιτυχία της εκλογής του στο τιμόνι του Eurogroup.

​Μακριά από την ένταση των κοινοβουλευτικών εδράνων, τα «πηγαδάκια» έχουν ήδη στηθεί, με την κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.