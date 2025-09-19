Συμβαίνει τώρα:
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έκλεψε την παράσταση στη Βουλή – Εμφανίστηκε με μπλε γραβάτα με ελληνικές σημαίες

Η επιλογή του όπως είναι φυσικό τράβηξε τα βλέμματα όλων στη Βουλή και απέσπασε πολλά θετικά σχόλια
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι από σήμερα και επίσημα ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ με τον βουλευτή να κλέβει την παράσταση με την γραβάτα που επέλεξε να φορέσει.

Ακολουθώντας τα… βήματα του βασιλιά Καρόλου, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος διάλεξε για την περίσταση μια γραβάτα που έχει πάνω της ελληνικές σημαίες.

Η επιλογή του όπως είναι φυσικό τράβηξε τα βλέμματα όλων στη Βουλή και απέσπασε πολλά θετικά σχόλια.

Ανάλογη γραβάτα έχει φορέσει κατά το παρελθόν ουκ ολίγες φορές ο βασιλιάς Κάρολος σε δημόσιες εμφανίσεις του, αλλά και σε ταξίδια.

«Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε» ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την κίνησή του να προτείνει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στη θέση του αδικοχαμένου Απόστολου Βεσυρόπουλου.

1
2
3
4
5
