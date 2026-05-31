Ο Χάρης Δούκας προτείνει εκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και αφήνει ανοιχτό το θέμα αρχηγού

Εκλογική σύμπραξη ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ σε δεύτερες κάλπες επιθυμεί ο Χάρης Δούκας βάζοντας τη συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι. Ο δήμαρχος Αθηναίων έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών στον Δήμο Αθηναίων, όταν και ανακηρύχθηκε νικητής μετά τη συνεργασία του με την παράταξη του Κωστή Ζαχαριάδη.

Ο Χάρης Δούκας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξή του στο MEGA την Κυριακή (31.05.2026), προτείνει εμμέσως πλην σαφώς στη Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει από τώρα προγραμματικός διάλογος με την ΕΛ.Α.Σ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οι αποφάσεις μας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Όμως ξαναλέω ότι, θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα -δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής;», διερωτήθηκε μιλώντας στο Μεγάλο Κανάλι και συνέχισε:

«Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε».

Μάλιστα, ο κύριος Δούκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι επικεφαλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σημείωσε με νόημα απαντώντας σε σχετική ερώτηση:

«Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Ανέφερε ως απτό παράδειγμα την περίπτωση των εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων και την ανατροπή που είχε γίνει στα ποσοστά που έλαβε ο ίδιος και ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά τη «στρατηγική» όπως τη χαρακτήρισε συνεργασία με την παράταξη Ανοιχτή Πόλη του Κώστα Ζαχαριάδη.

«Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα, αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και να είναι ενάντια στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του στο Facebook και προσθέτει:

«Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό, νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο μοναδικός αντίπαλος, πριν και μετά τις εκλογές».