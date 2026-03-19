Ο Νίκος Ανδρουλάκης τα λέει στον Οδυσσέα για να τα ακούει ο Χάρης – Ο Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ από τη Βουλή

Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα «πράσινα» βλέμματα, αφού στη μία μετά το μεσημέρι, στο βήμα της Ολομέλειας θα ανέβει για τελευταία φορά, τουλάχιστον για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Στη χθεσινή του συνέντευξη στο Mega, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους της απομάκρυνσης του Αρκά βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ξορκίζοντας τα περί μη σεβασμού στη διαφορετική άποψη στο εσωτερικό του κόμματος. Υποστηρίζοντας αντίθετα, ότι σέβεται τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο του καθενός, σημείωσε ότι το έχει αποδείξει, καθώς είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τις λιγότερες διαγραφές στο ενεργητικό του. Θύμισε όμως ότι την ημέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείτο η δικαστική απόφαση που τον δικαίωνε και καταδίκαζε το κράτος των υποκλοπών, την ώρα που η ΝΔ εκτίθετο ανεπανόρθωτα – όπως είπε – από το «πόρισμα συγκάλυψης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τη στιγμή που συζητείτο η συμφωνία της Chevron στη Βουλή, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με εμπειρία, δεν είπε τίποτα για όλα αυτά.

«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής», είπε, «δεν δέχομαι λοιπόν κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, δεν δέχομαι αυτή να εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της ΝΔ». Πρόσθεσε δε, ότι οι διαγραφές δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε προτεραιότητά του, αλλά πως είναι το έσχατο μέσο όταν βλέπει να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας.

Η όλη αναφορά του στο ότι «δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής», με την οποία επιχείρησε να εξηγήσει τη στάση του απέναντι στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, πάντως, ερμηνεύθηκε περισσότερο ως μήνυμα προς άλλα κορυφαία στελέχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρά ως ικανή να δικαιολογήσει την αποπομπή Κωνσταντινόπουλου. Και αυτό γιατί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ήταν ο Χάρης Δούκας που άσκησε δριμεία κριτική στην στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν τους …βγήκε, πως απέτυχε και πως πρέπει να αλλάξει.

Στην παρούσα φάση, πάντως, το θέμα με τον κ. Δούκα φαίνεται να έχει μετατοπιστεί στην επιμονή του να θέσει προς ψήφισμα στο συνέδριο την πρότασή του για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την επομένη των εθνικών εκλογών, ό,τι και αν έχει μεσολαβήσει. «Κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναλαμβάνοντας μονότονα σχεδόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο μία στρατηγική, να νικήσει τη ΝΔ και να υπάρξει πολιτική αλλαγή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. «Η εθνική στρατηγική, την οποία θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο, θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι όλα στο φως.

Ο κ. Δούκας από την πλευρά του επιμένει στο ψήφισμα, αδυνατώντας να καταλάβει όπως λέει, γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που όλοι, και πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένουν ότι λένε «όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Εκτιμά, εξάλλου, ότι το μόνο πράγμα που θα διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο είναι ότι η απόφαση του συνεδρίου θα είναι τόσο δεσμευτική για όλους, που ουδείς θα μπορεί να κάνει πίσω από αυτήν, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, όποιο δίλημμα και αν παρουσιαστεί μετεκλογικά, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που θα έχουν προκύψει από την κάλπη.

Τη δική του απάντηση, πάντως, αναμένεται να δώσει σήμερα, από το βήμα της Βουλής και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που επιμένει να λέει ότι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εκείνος, αλλά το τι θα γίνει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, ο τελευταίος αρνείται να απαντήσει στο αν φεύγει και από την πολιτική, ενώ με μία ανάρτησή του φρόντισε να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν τις τελευταίες ώρες και να δώσει… ραντεβού για τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, λίγο πριν παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη.