Ο φόβος της πόλωσης και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ΝΔ και Τσίπρα – Προγραμματικές θέσεις αντί προσωπολατρίας

Με το βλέμμα στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και ας μην επιλέγει τον διμέτωπο κατά του τελευταίου και της ΝΔ.

Αιτία, είναι το γεγονός ότι στη Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους τη ΝΔ και μόνο, και στόχο έχουν την ανατροπή της στις κάλπες και την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και όποια προοδευτικά σχήματα ενστερνιστούν το πρόγραμμά του. Την ίδια ώρα όμως, «φοβούνται» ότι η κυβέρνηση βολεύεται σε μία επιστροφή της συζήτησης πίσω στο 2015, για αυτό και ευνοεί την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να αποτελέσει το απαραίτητο για το Μέγαρο Μαξίμου «φόβητρο» ενόψει εκλογών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης περίπου παραδέχθηκε δημόσια ότι ο κ.Τσίπρας βολεύει τη ΝΔ γιατί διχάζει και διευκολύνει τη συσπείρωσή της, όπως είπε, κάτι όμως που δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και κατά τη γνώμη των παροικούντων την Χαριλάου Τρικούπη, ούτε και την χώρα. Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ.Καιρίδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε πως «δείχνει καθαρά ότι επιθυμούν (σ.σ. στην κυβέρνηση της ΝΔ) την κάθοδο Τσίπρα για να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις. Με το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς τι λέμε; Η χώρα δεν χρειάζεται άλλες διαιρέσεις και διχασμούς, δεν χρειάζεται να γυρίσει στις πολώσεις του 2015 που είναι και ασύγχρονες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φύγει μία κυβέρνηση που σπαταλά παραγωγικές δυνατότητες και διαλύει τους θεσμούς με όρους 2026, όχι με όρους 2015».

Σε κάθε περίπτωση, στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της κυβέρνησης υπέρ της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού, όπως αυτή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και άλλων, που σχεδόν δείχνουν «πολιτική πρεμούρα», όπως λένε, μόνο τυχαίες δεν είναι. «Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση», λένε, υποστηρίζοντας ότι αυτό εξηγεί την όποια «αγωνία» δείχνουν οι δηλώσεις στελεχών της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται για αυτή του Αλέξη Τσίπρα, στην επιστροφή του οποίου εντοπίζουν «μεσσιανικές» συμπεριφορές, είτε για εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη που βάζει διλήμματα μεταξύ του ίδιου και των πολιτικών του αντιπάλων ξεχωριστά ενόψει εκλογών, η χώρα δεν έχει ανάγκη ούτε από προσωπολατρία, ούτε από μεσσιανικές λογικές. Αντίθετα, σημειώνουν ότι χρειάζεται σαφές σχέδιο για την Οικονομία, τους Θεσμούς και την κοινωνική συνοχή με όρους 2026 και όχι ανακύκλωση παλιών διχασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλουν τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του χρόνου εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των funds και των servicers, εκείνες για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους πιστωτές και αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές πρακτικές, καθώς επίσης τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πάταξη της αισχροκέρδειας, τη βελτίωση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας κ.ο.κ.