Ο Νίκος Παπαδόπουλος ίδρυσε κόμμα με το όνομα «Ελληνικός Παλμός»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος αποχώρησε από τη «Νίκη» είχε βανδαλίσει έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Παπαδόπουλος
Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Παπαδόπουλος / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Την παρουσίαση ενός νέου πολιτικού κινήματος με την ονομασία «Ελληνικός Παλμός» έκανε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος αποχώρησε από τη «Νίκη» είχε βανδαλίσει έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη.

Στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού κινήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» στο περιθώριο της ΔΕΘ, ο Νίκος Παπαδόπουλος ζητά τη συστράτευση όλων όσοι απογοητεύτηκαν από τα παραδοσιακά κόμματα.

Από τα επεισόδια στην Εθνική Πινακοθήκη η «Νίκη» αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς είδε μαζικές αποχωρήσεις στελεχών και μελών σε όλη τη χώρα. Μάλιστα εκείνη την περίοδο, 45 στελέχη με κοινή τους επιστολή και βαριές εκφράσεις κατά του Δημήτρη Νατσιού είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους.

