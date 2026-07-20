Πολιτική

Ο Νότης Μηταράκης επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ

Η απόφαση ελήφθη μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Μηταράκης
Ο Νότης Μηταρακης / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Λίγο πριν συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έγινε γνωστό ότι επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ο Νότης Μηταράκης ο οποίος είχε ελεγχθεί από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως τονίστηκε από κυβερνητικές πηγές, σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Χίου της ΝΔ, Νότης Μηταράκης επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

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