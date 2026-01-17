Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»

Ο Τραμπ προσκάλεσε επίσης τους προέδρους της Αιγύπτου και της Αργεντινής καθώς επίσης και τον πρωθυπουργό του Καναδά
Ανανεώθηκε πριν 54 λεπτά
Ντόναλντ Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη / Φωτογραφία Turkish Presidential Press Office / Handout via REUTERS

Τον ρόλο που μπορεί να παίξει στην επόμενη μέρα διακυβέρνησης στη Γάζα φαίνεται να αναγνωρίζει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (17.01.2026) η τουρκική προεδρία.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες (16.01.2026) ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, στο οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα» μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα υποψήφια μέλη

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έμεινε μόνο στην πρόσκληση προς τον Τούρκο ομόλογό του, αφού έκανε παρόμοια κίνηση προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Ακόμα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Ξαβιέρ Μιλέι, επιβεβαίωσε ότι έλαβε μία πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Κόσμος
