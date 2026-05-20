ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla: Διάβημα στο Ισραήλ για «απαράδεκτη και καταδικαστέα» συμπεριφορά υπουργού

Σε αυστηρό τόνο αντέδρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα». Μετά τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου και δείχνουν δεκάδες ακτιβιστές που με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθυνόταν προς τη Γάζα δεμένους και γονατιστούς, το ΥΠΕΞ ζητεί από τις ισραηλινές αρχές πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ταχεία ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά καλεί το Ισραήλ να προχωρήσει σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο.

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει -τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ, όσο και διεθνώς- βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβι να χλευάζει ακτιβιστές που συμμετείχαν στον «στολίσκο της Γάζας» και συνελήφθησαν, με το περιστατικό να αποδοκιμάζει ακόμη και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στο βίντεο φαίνονται δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένοι στο έδαφος με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα, ενώ ο Μπεν Γκβιρ περπατά ανάμεσά τους χαμογελώντας και κρατώντας μεγάλη ισραηλινή σημαία. Την ίδια στιγμή ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο υπουργός της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γενικά έχει ακραίες απόψεις να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε, εμείς είμαστε οι αφέντες».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ένας από τους ακτιβιστές ακούγεται να φωνάζει «Λευτεριά στη Παλαιστίνη», πριν αστυνομικοί τον απομακρύνουν βίαια από τον χώρο. Ο Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται επίσης να απευθύνεται στον Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Οι ακτιβιστές είχαν επιβιβαστεί σε στολίσκο που απέπλευσε από την Τουρκία με προορισμό τη Γάζα, με στόχο να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Οι ισραηλινές δυνάμεις τούς σταμάτησαν στη θάλασσα και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου κρατούνται μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.