ΣΥΡΙΖΑ μετά την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλλα: Να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να αποφασίσει πώς θα κινηθεί ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με την οποία υποστήριξε ότι η κλήση του «δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος.

Η Επιστολή Τζαβέλλα με την οποία απάντησε γιατί δεν προσήλθε στην κλήτευση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μπορεί να μεταίωσε τη συνεδρίαση δεν έκλεισε όμως, από ό,τι φαίνεται το θέμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει άμεσα να συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά την άρνηση του κ. Τζαβέλλα αλλά και για να κληθεί και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, στον οποίο «χρεώθηκε» το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο στο οποίο την «καταχώνιασε» – όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κουμουνδούρου – ο κ. Τζαβέλλας, δείχνοντας πως «σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η υπόθεση σε επίπεδο Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν έκλεισε εδώ».

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να προσέλθει την Τετάρτη (20.05.2026) στη Βουλή, στέλνοντας μία τετρασέλιδη Επιστολή στην οποία επικαλείται το Σύνταγμα και την Απόφαση 1/2011 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έχει κρίνει ότι το αίτημα αντιβαίνει την διάκριση των εξουσιών

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει πως ο κ. Τζαβέλλας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει και όσα επικαλείται «δεν έχουν καμία νομική βάση».

Παράλληλα επιτίθεται στη ΝΔ κατηγορώντας την ότι «φιμώνει τους βουλευτές» και καταλογίζει στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Δαφάνειας κ. Μπούρα ότι για τις μεθοδεύσεις αυτές «που μαρτυρούν τον πανικό της ΝΔ» είναι «σε αγαστή συνεργασία με το Μαξίμου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αθανάσιος Μπούρας, κατόπιν της επιστολής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη λήξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Επιτροπής όπου διεξήχθη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται.