ΥΠΕΞ για Τουρκία και «Γαλάζια Πατρίδα»: Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο

Με ψυχραιμία αλλά και σαφείς «κόκκινες» γραμμές απαντά η Αθήνα στην Τουρκία για τα δημοσιεύματα περί νομοσχεδίου που συνδέεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα», ξεκαθαρίζοντας ότι το καθεστώς στο Αιγαίο, τα νησιά, η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ δεν μπορούν να τίθενται υπό αμφισβήτηση μέσω μονομερών αφηγημάτων.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις κινήσεις της Τουρκίας γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι το νομικό πλαίσιο για το Αιγαίο, τα νησιά, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ είναι σαφές και πως οποιαδήποτε αξιολόγηση θα γίνει μόνο όταν υπάρξει επίσημη εικόνα του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών την Τετάρτη (20.05.2026), εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στα σχετικά δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να σχολιάσει πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. «Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, το ΥΠΕΞ συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς όμως να προχωρεί σε κινήσεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν πρόωρες ή να εκθέσουν τη χώρα. «Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. «Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβούμε, αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου, στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες», ανέφερε η Λάνα Ζωχιού.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ανοικτοί, με την Ελλάδα να επιμένει στη γραμμή του διαλόγου. «Τασσόμαστε παγίως υπέρ του διαλόγου», είπε, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι, όπως έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ο υπουργός Εξωτερικών, δεν υφίσταται σήμερα προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία επί του αντικειμένου της διαφοράς.

Η πιο αιχμηρή απάντηση της Αθήνας αφορά τον ίδιο τον πυρήνα του τουρκικού αφηγήματος. «Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο», τόνισε η Λάνα Ζωχιού, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα ή διευρυμένες διεκδικήσεις υπό τον μανδύα εσωτερικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα, θα αντιδράσουμε», κατέληξε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.