Πολιτική

Βίντεο Ανδρουλάκη για funds: «Η αδικία κατά των δανειοληπτών σταματά εδώ»

Οι οκτώ παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον περιορισμό των καταχρηστικών πρακτικών
Βίντεο Ανδρουλάκη για funds: «Η αδικία κατά των δανειοληπτών σταματά εδώ»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα funds και τον κίνδυνο πλειστηριασμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με νέο βίντεο στο TikTok, επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη θεσμικής προστασίας απέναντι στο ιδιωτικό χρέος, καταγγέλλοντας ότι οι δανειολήπτες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης δανείων.

«Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας κοινωνικό και πολιτικό τόνο στην παρέμβασή του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα πυρά του τόσο κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσο και κατά της κυβέρνησης Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds». Όπως σημειώνει, οι πολίτες αφέθηκαν «απροστάτευτοι απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πλειστηριασμούς».

«Ε λοιπόν, αυτό τελειώνει εδώ», τονίζει χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας τις δημόσιες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών.

@nikos.androulakis

Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του, ο περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή, το τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές και οι ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους, όπως λέει, «θέλουν να σταθούν όρθιοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δώσει στο ζήτημα σαφή κοινωνική διάσταση, συνδέοντας την κατοικία με την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των πολιτών. «Η κατοικία δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή», καταλήγει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
147
131
116
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τους ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud Flotilla: «Απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες»
Η Αθήνα ζητεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών
Ακτιβιστές
30
Νέο μήνυμα της Αθήνας στην Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο
Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας, υπενθυμίζοντας ότι το νομικό πλαίσιο για τα νησιά, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ είναι σαφές
Ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας
ΣΥΡΙΖΑ μετά την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλλα: Να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
Παράλληλα καταλογίζει στον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα ότι για τις μεθοδεύσεις αυτές «που μαρτυρούν τον πανικό της ΝΔ» είναι «σε αγαστή συνεργασία με το Μαξίμου»
ΣΥΡΙΖΑ
Καραχάλιος για Καρυστιανού και τα περί «εντολής από τη Ρωσία»: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις δεν είναι μονοσήμαντες»
Ο επικοινωνιολόγος απάντησε και στην καταγγελία της ότι κρυβόταν για να αποφύγει το αυτόφωρο, σχολιάζοντας τη... μύτη της Μαρίας Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού / Νίκος Καραχάλιος
6
Newsit logo
Newsit logo