Βίντεο Ανδρουλάκη για funds: «Η αδικία κατά των δανειοληπτών σταματά εδώ»

Τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τα funds και τον κίνδυνο πλειστηριασμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με νέο βίντεο στο TikTok, επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη θεσμικής προστασίας απέναντι στο ιδιωτικό χρέος, καταγγέλλοντας ότι οι δανειολήπτες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης δανείων.

«Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας κοινωνικό και πολιτικό τόνο στην παρέμβασή του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα πυρά του τόσο κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσο και κατά της κυβέρνησης Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds». Όπως σημειώνει, οι πολίτες αφέθηκαν «απροστάτευτοι απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πλειστηριασμούς».

«Ε λοιπόν, αυτό τελειώνει εδώ», τονίζει χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας τις δημόσιες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του, ο περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή, το τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές και οι ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους, όπως λέει, «θέλουν να σταθούν όρθιοι».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δώσει στο ζήτημα σαφή κοινωνική διάσταση, συνδέοντας την κατοικία με την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των πολιτών. «Η κατοικία δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή», καταλήγει.