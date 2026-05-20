Πλεύρης από Κρήτη για μεταναστευτικές ροές: Το καλοκαίρι δεν βλέπω μειώσεις όπως στο Ανατολικό Αιγαίο

Μείωση άνω του 30% στις μεταναστευτικές ροές το πρώτο πεντάμηνο του 2026 καταγράφει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως δήλωσε την Τετάρτη (20.05.2026) ο Θάνος Πλεύρης, μετά τη σύσκεψη για τη διαχείριση της κατάστασης στην Κρήτη. Παρά την υποχώρηση που παρουσιάζεται, κατέστησε σαφές ότι το μεγάλο στοίχημα για το φετινό καλοκαίρι παραμένει, καθώς οι αφίξεις από τη Λιβύη εξακολουθούν να κινούνται στα επίπεδα του 2025.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση των μεταναστευτικών ροών ξεπερνά το 65%, εικόνα που δεν αποτυπώνεται όμως στη γραμμή Λιβύης – Κρήτης. Εκεί, όπως είπε, οι ροές παραμένουν αυξημένες, δημιουργώντας την ανάγκη για ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. «Ροές, όμως, θα υπάρξουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποτροπή αναχωρήσεων από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και η άμεση διαχείριση όσων τελικά φθάνουν στο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δεν είναι αισιόδοξος πως η Κρήτη θα εμφανίσει άμεσα μειώσεις αντίστοιχες με εκείνες του Ανατολικού Αιγαίου. «Κάποια στιγμή να μη μας απασχολούν οι ροές και από το κομμάτι της Λιβύης», είπε, περιγράφοντας τον βραχυπρόθεσμο στόχο του υπουργείου.

Δύο κλειστοί χώροι σε Χανιά και Ηράκλειο

Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει τη λειτουργία δύο χώρων στην Κρήτη, ενός στα Χανιά και ενός στο Ηράκλειο. Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί και θα χρησιμοποιούνται για τον αρχικό διαχωρισμό όσων φθάνουν παράνομα στο νησί, ανάλογα με το προφίλ τους.

Όσοι κρίνονται μετανάστες θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία απέλασης, ενώ όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται σε ανοιχτές δομές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα Χανιά, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι ο χώρος έχει ήδη βρεθεί και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς όχληση στην τοπική κοινωνία. Για το Ηράκλειο, το υπουργείο έχει καταλήξει σε πρόταση για χώρο στις Μαλάδες, στον συνεταιρισμό, ενημερώνοντας σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Αντιδράσεις και αναζήτηση συνεννόησης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναγνώρισε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και έντονος προβληματισμός στην τοπική κοινωνία, σημείωσε όμως ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό σε εναλλακτικές προτάσεις. «Εάν υπάρξουν προτάσεις εναλλακτικών χώρων είμαστε διατεθειμένοι να τις συζητήσουμε», ανέφερε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το βασικό σημείο δεν αλλάζει: «Χώρος θα πρέπει να υπάρξει». Όπως είπε, η λειτουργία και των δύο χώρων, σε Χανιά και Ηράκλειο, είναι αναγκαία για να μπορέσει το κράτος να διαχειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις αφίξεις.

«Χωρίς επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες»

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι οι μεταφορές θα γίνονται με μέσα του υπουργείου, ώστε να μην επιβαρυνθεί η Κρήτη, ιδιαίτερα σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για αντισταθμιστικές παρεμβάσεις στις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν οι χώροι.

«Όλο αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε, επιμένοντας ότι το σχέδιο βασίζεται στην ταχύτατη αποσυμφόρηση, στη μεταφορά σε κατάλληλες δομές και στην επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης ή ασύλου.