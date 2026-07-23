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Πολιτική

Ο «Οδυσσέας» Τσίπρας «ταξιδεύει» στα social media: «Πείτε στον Νόλαν ότι όταν εκείνος πήγαινε στην Ιθάκη, εγώ επέστρεφα»

Λογαριασμός στο Χ παρουσίασε τον πρώην πρωθυπουργό ως μυθικό ήρωα, με αφορμή τη νέα κινηματογραφική ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη που «σπάει» ταμεία
Τσίπρας ως «Οδυσσέας»
Η εικόνα που δημοσίευσε λογαριασμός παρωδίας στα social media, παρουσιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως «Οδυσσέα» (Πηγή φωτογραφίας: X / @Tsipras_int3)
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Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως έδωσε αφορμή και για πολιτικό χιούμορ στα social media. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και το βιβλίο του «Ιθάκη», μέσα από μια ανάρτηση λογαριασμού παρωδίας που τον παρουσιάζει ως σύγχρονο… Οδυσσέα.

Στην εικόνα που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με πανοπλία πάνω σε αρχαίο πλοίο, εν μέσω θαλασσοταραχής, παραπέμποντας στον ομηρικό ήρωα. Το σχόλιο που τη συνοδεύει αξιοποιεί το θέμα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, γράφοντας στα αγγλικά: «Πείτε στον κύριο Νόλαν ότι όταν εκείνος πήγαινε στην Ιθάκη, εγώ επέστρεφα», συνοδευόμενο από τα hashtags #Ithaki και #Odyssey.

Η ανάρτηση έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αναπαραγωγές στα social media, εντάσσοντας τον Αλέξη Τσίπρα στη μακρά λίστα πολιτικών προσώπων που αποτελούν συχνά αντικείμενο σατιρικών αναρτήσεων, ιδιαίτερα όταν η επικαιρότητα συναντά την ποπ κουλτούρα. 

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν «σπάει» ταμεία 

Η ανάρτηση έρχεται στον απόηχο της εντυπωσιακής πορείας της «Οδύσσειας» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε 264 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στο πρώτο τριήμερο προβολής της, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και καταγράφοντας την καλύτερη πρεμιέρα στην καριέρα του σκηνοθέτη. Μόνο στη Βόρεια Αμερική οι εισπράξεις ανήλθαν σε 124,5 εκατ. δολάρια, επίδοση που την κατέταξε στην τρίτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων κινηματογραφικών πρεμιερών του 2026.

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