Μαρινάκης για τις αιχμές Σαλμά κατά Γεωργιάδη: «Η σκευωρία Novartis κατέρρευσε, κάποιοι θέλουν να την επαναφέρουν από το παράθυρο

Με την έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4,2 δισ. ευρώ από το ΚΥΣΕΑ και αναφορά στη μαύρη επέτειο της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι άνοιξε την Πέμπτη (23.07.2026) ο Παύλος Μαρινάκης την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν, ωστόσο, οι αιχμές του Μάριου Σαλμά κατά του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη για την Novartis, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παρέχει σαφή πολιτική κάλυψη στον υπουργό και να επιτίθεται σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να επαναφέρουν την υπόθεση στην επικαιρότητα.

Ερωτηθείς εάν ο Αδωνις Γεωργιάδης παραμένει στη θέση του μετά τις καταγγελίες του βουλευτή Μάριου Σαλμά και το αίτημά του να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε κατηγορηματικά. «Προφανώς και παραμένει στη θέση του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει απαντήσει. Η σκευωρία έχει καταρρεύσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται στην απόφαση της Δικαιοσύνης.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε στη συνέχεια τους τόνους, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση αντιπάλων από την προηγούμενη κυβέρνηση. «Η στοχοποίηση πολιτικών έγινε μόνο και μόνο επειδή μια τότε κυβέρνηση ήθελε να κλείσει τους πολιτικούς της αντιπάλους στη φυλακή. Η σκευωρία κατέρρευσε και κάποιοι επιχειρούν να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο», είπε. «Ο υπουργός Υγείας απάντησε και η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρη», πρόσθεσε, επιχειρώντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί παραμονής του Άδωνι Γεωργιάδη στην κυβέρνηση.

«Μισή κωλοτούμπα» Τσίπρα για τα πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στη θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κωλοτούμπα», η οποία, όπως υποστήριξε, δικαιώνει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

«Η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα αποτελεί πλήρη δικαίωση των θέσεων της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και της κοινής λογικής», ανέφερε.

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Ο ίδιος υποστήριξε, πάντως, ότι η μετατόπιση του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι ολοκληρωμένη.

«Είναι, βέβαια, μισή η κωλοτούμπα. Αποδέχεται τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, αλλά δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16, φαντάζομαι για να κλείσει το μάτι σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο», σημείωσε.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας «καταγγέλλει έναν νόμο ο οποίος έχει πλέον εγκριθεί και ανοίγει ακόμη περισσότερες προοπτικές για τη χώρα».

Τα πυρά του στράφηκαν και κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση του ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Η θέση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 είναι μισή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι παρεμβάσεις Βλάχου και τα σενάρια για συνεργασία με Σαμαρά

Για τις παρεμβάσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου, αλλά και για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με ένα υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σχετική συζήτηση.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει ανοίξει αυτό το θέμα», είπε.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και για ένα υποθετικό ενδεχόμενο, να μην επιτευχθεί δηλαδή ο στόχος της αυτοδυναμίας», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τη συζήτηση περί προκαταβολικής διαπραγμάτευσης κυβερνητικών θέσεων.

«Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων. Το ζήτημα δεν είναι ποιος θα πάρει την καρέκλα», σημείωσε.

Ως προς την ερώτηση του κ. Βλάχου προς τον πρωθυπουργό για την ανακύκλωση, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι έχει μπροστά του τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη απαντηθεί από το αρμόδιο υπουργείο, παραθέτοντας και τις σχετικές ημερομηνίες.

Τέμπη: «Αλλο η συγκάλυψη και άλλο η έρευνα για τη διαδικασία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραπεμφθούν ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγοραστός σε Ειδικό Δικαστήριο για τους χειρισμούς στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η εισαγγελική έρευνα δεν επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί «μπαζώματος» με σκοπό τη συγκάλυψη.

«Δεν έχει καμία σχέση το υπό έρευνα και υπό αξιολόγηση από τη Δικαιοσύνη ζήτημα με το “μπάζωμα” της αντιπολίτευσης και την περιβόητη ξυλολιάδα», ανέφερε.

«Είναι άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη και άλλο η έρευνα της Δικαιοσύνης για το εάν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η σχετική δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη «ισχύει στο ακέραιο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην αναμενόμενη κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου.

«Ως προς την έρευνα για το πεδίο, έχουμε μία εισαγγελική πρόταση και επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση Ειδικού Δικαστηρίου», είπε.

Αφησε, παράλληλα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για επιλεκτική στάση απέναντι στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Τελικά, είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις και οι κρίσεις των δικαστών του Αρείου Πάγου; Ποιοι εισαγγελείς της αρέσουν και ποιοι όχι; Να ξέρουμε και εμείς πώς θα απαντάμε», σημείωσε.

Η απάντηση για την Τουρκία και τα F-35

Αναφερόμενος στην επίσημη απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πάγια θέση της κυβέρνησης είναι να μη σχολιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών.

«Πάγια τακτική μας είναι να μη σχολιάζουμε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών. Κάνουμε τα πάντα για να ενισχύουμε αμυντικά την Ελλάδα», ανέφερε.

Στη συνέχεια έστρεψε εκ νέου τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για «εθνική ήττα».

«Ο κ. Τσίπρας έσπευσε τότε να μιλήσει για εθνική ήττα. Εκείνες τις ημέρες είπε όσα δεν είχε πει ούτε η Τουρκία», υποστήριξε.

«Οσα το 2019 έμοιαζαν με όνειρα απατηλά, σήμερα έχουν γίνει πραγματικότητα», κατέληξε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ, ταυτόχρονα, σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Συμπληρώνονται σήμερα οκτώ χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος.

Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 που ήταν το 2019 ανέρχονται πλέον σε 85 το 2026, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν, ακόμη, οι εναέριες περιπολίες με drones, που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές, συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση.

Η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες και δύσκολες προκλήσεις και μας υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας.

Στα 23 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιους πόρους σε σύγκριση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025.

Θα αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου τομέα που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

Επιπλέον, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15%, σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%.

Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο θεσμοθετούνται παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τη στέγαση.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και αυξάνονται τα ηλικιακά όρια. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική, καλύπτοντας 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ η προσβασιμότητα εξελίσσεται σε εργαλείο αυτονομίας τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.