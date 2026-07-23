Γεωργιάδης για Novartis και τις καταγγελίες Σαλμά: «Το μήνυμα ήταν στη δικογραφία, δεν είναι νέο στοιχείο στην υπόθεση»

Η νέα ανάφλεξη γύρω από τη Novartis φέρνει τον Άδωνι Γεωργιάδη σε ευθεία σύγκρουση με τον Μάριο Σαλμά, με τον υπουργό Υγείας να απορρίπτει τις καταγγελίες του πρώην «γαλάζιου» βουλευτή ως ανακύκλωση ήδη γνωστών και δικαστικά αξιολογημένων στοιχείων. «Δεν πρόκειται για νέο στοιχείο», ήταν η κατηγορηματική του απάντηση, την ώρα που η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους και ζητεί την παραίτησή του.

Μιλώντας την Πέμπτη (23.07.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι επιχειρεί να ξανανοίξει από το παράθυρο τη Novartis, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο μήνυμα προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή βρισκόταν ήδη στη δικογραφία και είχε αρχειοθετηθεί. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε ότι αναιρεί όσα υποστήριζε επί οκτώ χρόνια περί «σκευωρίας» και «αντιπολιτεύεται τον ίδιο του τον εαυτό».

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Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι το επίμαχο μήνυμα προς τον πρώην επικεφαλής της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνο Φρουζή, αφορούσε αίτημα για διαφημιστική προβολή ιστοσελίδας σχετικής με τη μητρότητα και όχι προσωπικό όφελος. «Είναι μήνυμα που είχε βρει η κα Τουλουπάκη στο κινητό μου το 2014. Ελέγχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές και αρχειοθετήθηκε», ανέφερε.

Περιγράφοντας το περιστατικό, σημείωσε ότι μετέφερε αίτημα τρίτου προσώπου προς τη φαρμακευτική εταιρεία για την τοποθέτηση διαφημιστικού banner. «Μια κυρία που είχε φτιάξει ένα site για τη μητέρα μού ζήτησε, αν ήξερα τον κ. Φρουζή, να της βάλει διαφήμιση η Novartis. Είχα στείλει το αίτημα και της έβαλαν ένα banner αξίας 2.000 ευρώ», είπε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί δεοντολογίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε: «Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον, τον βοηθώ, κανένα πρόβλημα. Έχω πάρει εγώ αντάλλαγμα;».

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Για τον Μάριο Σαλμά ανέφερε ότι «μπορεί να λέει ό,τι θέλει», προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα κριθεί από τα δικαστήρια.

«Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σας απάντησα. Συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία Novartis, έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχειοθετηθεί», σημείωσε.

Πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας βρέθηκε και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη να παραιτηθεί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με όσα υποστήριζε επί χρόνια για την υπόθεση Novartis.

«Το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια μιλούσε για σκευωρία και τώρα υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά», ανέφερε.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη στάση που είχε κρατήσει το κόμμα απέναντι σε στελέχη του, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Κουτρουμάνης.

«Το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για τη σκευωρία Novartis κατά του Βαγγέλη Βενιζέλου έρχεται χθες και υιοθετεί τις καταγγελίες Σαλμά ότι δεν ήταν τελικά σκευωρία η Novartis, ήταν πραγματικό σκάνδαλο. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι η σημερινή στάση της Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί πολιτική υποχώρηση.

«Έχει καταφέρει ο Ανδρουλάκης να κάνει στα μάτια μου να φαίνεται πιο σοβαρό το κόμμα του Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξαναζεσταμένο φαγητό»

Ο υπουργός Υγείας απέδωσε την επαναφορά της υπόθεσης σε πολιτικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι επιχειρούν να ανασύρουν μια υπόθεση που, όπως είπε, έχει κλείσει οριστικά.

«Δεν έχουν να πουν τίποτα για τις θητείες μου και ξαναφέρνουν το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, που έχει τελειώσει δικαστικά οριστικά», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «τίτλο τιμής» το γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς παρουσίας στην κυβέρνηση δεν έχει προκύψει εις βάρος του άλλη υπόθεση.

«Έχω διοικήσει τρία υπουργεία, με ψάχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μισούν και δεν μπορούν να βρουν τίποτα», υποστήριξε.

Το χρονικό της νέας αντιπαράθεσης

Η νέα πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε την Τετάρτη (22.07.2026), όταν ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μάριος Σαλμάς, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis.

Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας διατηρούσε σχέσεις με τη διαπλοκή, ισχυριζόμενος ότι ζητούσε από τον τότε επικεφαλής της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνο Φρουζή, να διοχετεύει διαφημιστικά κονδύλια σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παθητική δωροδοκία και κατήγγειλε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη την περίοδο που εκείνος ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι του υπεδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέθετε.

Οι καταγγελίες αυτές προκάλεσαν την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις επί της ουσίας και την παραίτησή του, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανταπαντά ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να επαναφέρει μια υπόθεση που, όπως επιμένει, έχει κλείσει αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη.