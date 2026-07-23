Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά ύψους 4,2 δισ. ευρώ – Κεντρικός πυλώνας η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στη συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξετάστηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι μεταναστευτικές ροές και η στρατηγική προστασίας κρίσιμων υποδομών
Μέγαρο Μαξίμου
Το Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με «βαριά» ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα οποία δεν είχαν λάβει έως σήμερα την τελική τυπική έγκριση.

Τα εξοπλιστικά προγράμματα που εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας και εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ ανέρχονται συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα από τις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε απειλές νέου τύπου, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, με βασικό αντικείμενο τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πάγια προϋπόθεση της Αθήνας ήταν η εγχώρια συμμετοχή να ανέλθει τουλάχιστον στο 25%, ώστε σημαντικό μέρος της παραγωγής και της τεχνογνωσίας να παραμείνει στην Ελλάδα.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030. Πρόκειται για πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και βασικών υπηρεσιών απέναντι σε σύγχρονες απειλές και ενδεχόμενες κρίσεις.

Στην ατζέντα βρέθηκε και το μεταναστευτικό, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να ενημερώνει για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, οι μεταναστευτικές ροές έχουν καταγράψει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

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