Μητσοτάκης: «Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα, η Ελλάδα γύρισε σελίδα»

Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης έστειλε την Τετάρτη (22.07.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, ανάπτυξης και ενίσχυσης των προοπτικών για τους νέους. Μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative, στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο πρωθυπουργός στάθηκε στις επιδόσεις της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας και στην επιστροφή Ελλήνων της διασποράς.

«Για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα τα χρόνια της κρίσης επιλέγουν πλέον να επιστρέψουν, καθώς βρίσκουν ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη διαχρονική του προσφορά, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την πατρίδα.

«Επενδύσαμε στους ανθρώπους μας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει το κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη.

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«Η Ελλάδα έχει αλλάξει ουσιαστικά, γιατί διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και επένδυσε στο σημαντικότερο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους της», τόνισε.

«Οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ξεκαθαρίζοντας πως οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας.